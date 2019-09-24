Премьер-министр Никол Пашинян отправился в США на супердорогом лайнере Gulfstream G550. Об этом пишет Politik.am, представляя собственное небольшое журналистское расследование.

Как передает Day.Az со ссылкой на NEWS.am, издание отмечает, что накануне стало известно, что Пашинян отправился в США чартерным рейсом. Известно, что Пашинян улетел в Лос-Анджелес из аэропорта Гюмри "Ширак".

"Заказанный для Пашиняна лайнер направился из Гюмри в Ирландию, где после дозаправки взял курс на Лос-Анджелес.

Накануне редактор сайта Блогньюз Константин Тер-Накалян в Фейсбук заявил, что этот полет обошелся государству в 400 тысяч долларов (190 миллионов драмов), потому мы попытались понять, во сколько именно обошлось путешествие Пашиняна в США на Gulfstream G550", - отмечает издание.

На сайте компании Jets.ru, у которой можно арендовать такой самолет, стоимость часа аренды указана в размере 7400-10200 евро. Полет Пашиняна длился 17 часов. По информации издания, на том же лайнере Пашинян планирует отправиться в Нью-Йорк для участия в ГА ООН. "Чтобы понять, во сколько обошелся полет, мы оформили заказ на сайте. В компании подтвердили, что полет из Еревана в Лос-Анджелес для 13 пассажиров будет стоить 275 000 долларов, а полет по маршруту Ереван-Лос-Анджелес-Нью-Йорк обойдется в 330 тысяч. Напомним, что на днях правительство приняло решение выделить дополнительно 250 млн. драмов на командировки. По сути, эти деньги планировалось потратить на путешествие Пашиняна в США", - заключает издание.