https://news.day.az/politics/1160428.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции в нашей стране, выразили соболезнование в связи с кончиной бывшего Президента Жака Ширака - ФОТО
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Франции в нашей стране, выразили соболезнование в связи с кончиной бывшего Президента Жака Ширака - ФОТО
27 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева посетили посольство Французской Республики в нашей стране, выразили соболезнование в связи с кончиной бывшего Президента Франции, выдающегося государственного деятеля Жака Ширака.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева выразили соболезнование в связи с кончиной бывшего Президента Франции Жака Ширака, оставили запись в траурной книге.
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