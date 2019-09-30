Назначен новый посол Казахстана в Азербайджане
Указом президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева Абдыкаримов Сержан Оралбаевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Азербайджане. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу посольства Казахстана в Азербайджане.
Согласно распоряжению, Сержан Абдыкаримов освобожден от должностей чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Чешской Республике, чрезвычайного и полномочного посла Казахстана в Словацкой Республике.
Отметим, что посольство Казахстана в Баку было открыто в декабре 1994 года, а посольство Азербайджана в Казахстане - в марте 2004 года. С сентября 2008 года функционирует Генеральное консульство Азербайджана в городе Актау.
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