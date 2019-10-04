Убийство армянами водителя экскаватора у села Гушчу Айрым Газахского района является очередной провокацией, нацеленной на срыв переговоров по мирному урегулированию нагорно-карабахского конфликта.

Об этом в пятницу cказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) от правящей партии "Ени Азербайджан" Джавид Османов, передает Day.Az.

Он сообщил, что армянская сторона регулярно прибегает к таким провокациям.

"Безумное заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна уже становится причиной гнева политиков мира. И они хорошо понимают, что провокации такого рода негативно влияют на мирное урегулирование конфликта. Поэтому уже и политики выступают против таких выходок Пашиняна. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сказал, комментируя заявления премьера Армении, что армянская сторона, конкретно, негативно влияет на переговорный процесс. В то же время это - успех азербайджанской дипломатии, что уже крупные страны выступают против такого поведения Армении. Это также своего рода сообщение армянской стороне, чтобы она в будущем воздерживалась от таких провокаций", - сказал Османов.

Он подчеркнул, что в результате успешной политики Президента Ильхама Алиева в Азербайджане сформировалась очень сильная армия.

"Если армянская сторона и дальше будет прибегать к таким провокациям, то армия Азербайджана во главе с Верховным главнокомандующим в любое время может предпринять серьезные шаги в направлении освобождения оккупированных территорий", - сказал депутат.

Напомним, что второго октября в 16:55 в направлении села Гушчу Айрым Газахского района вражескому обстрелу подвергся экскаватор, занимающийся прокладкой путей снабжения. В результате водитель экскаватора Абышов Сафарали Алекпер оглу получил огнестрельное ранение. Несмотря на принятые меры, спасти его жизнь не удалось.

Вражеские огневые точки были подавлены ответным огнем.