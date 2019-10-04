Азербайджан добился очередного большого успеха!

Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram, передает Day.Az.

"Наш молодой талант Теймур Раджабов, достойно представив страну на Кубке мира по шахматам, одержал блестящую победу. Искренне поздравляю Теймура с этой грандиозной победой, порадовавшей весь азербайджанский народ!" - говорится в публикации.