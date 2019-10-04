https://news.day.az/politics/1162867.html Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан добился очередного большого успеха!
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан добился очередного большого успеха!
Азербайджан добился очередного большого успеха!
Об этом говорится в публикации, сделанной на официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram, передает Day.Az.
"Наш молодой талант Теймур Раджабов, достойно представив страну на Кубке мира по шахматам, одержал блестящую победу. Искренне поздравляю Теймура с этой грандиозной победой, порадовавшей весь азербайджанский народ!" - говорится в публикации.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре