Делегация Государственного комитета по работе с диаспорой, находящаяся с визитом в США, провела встречу с азербайджанцами, проживающими в Нью-Йорке. В мероприятии приняли участие десятки наших соотечественников.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный комитет по работе с диаспорой, встречу вступительным словом открыл руководитель аппарата комитета Дашгын Раджабли , после чего первый заместитель председателя Госкомитета Валех Гаджиев рассказал о диаспорской политике Азербайджанского государства, отметив, что азербайджанской диаспоре в США принадлежит большая роль в реализации данной политики. Одновременно состоялась видеопрезентация, отражающая деятельность ГКРД в последний период и представлена подробная информация о Фонде поддержки азербайджанской диаспоры.

Говорилось о значении прочных связей азербайджанцев, проживающих в Соединенных Штатах Америки, являющихся центральной точкой международной политики, с родиной.

Было отмечено, что в последние годы предприняты серьезные шаги в направлении организационного становления проживающих здесь наших соотечественников, что уже приносит свои плоды. Подчеркнуто, что принимаются конкретные меры в области дальнейшего углубления их интеграции в общество, консолидации на реальных и виртуальных платформах.

На встрече состоялся широкий обмен мнениями с представителями диаспоры, выслушаны их предложения.

Отметим, что в настоящее время в США проживают десятки тысяч азербайджанцев, часть которых, будучи объединена в 28 диаспорских организациях, осуществляет успешную деятельность.

Затем Томрис Азери, Зохре Шарифли и Абульфазу Бахадури, удостоенным распоряжением Президента Азербайджана медали 100-летия Республики, были вручены награды. Награжденные поблагодарили Азербайджанское государство и Президента Ильхама Алиева за высокую награду.

В мероприятии принимали участие постоянный наблюдатель Организации исламского сотрудничества в ООН и посол Агшин Мехтиев и советник посольства Азербайджана в США Вугар Гурбанов. A.Meхтиев говорил о значении встречи, констатировав, что постоянное проведение таких встреч может оказать позитивное влияние на диаспорскую деятельность.