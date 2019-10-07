https://news.day.az/politics/1163602.html Глава Госкомитета о том, как армяне "ремонтируют" Верхнюю мечеть Гёвхар-ага
Глава Госкомитета о том, как армяне "ремонтируют" Верхнюю мечеть Гёвхар-ага
Армяне уничтожили на оккупированных территориях Азербайджана сотни историко-религиозных памятников. Таким образом, они хотят стереть с лица земли исторические следы, духовную память азербайджанцев, которые проживали тысячи лет на этих территориях.
Об этом в понедельник сказал Trend председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы. По его словам армянский вандализм также проявляет себя в отношении исторических памятников Азербайджана, находящихся на оккупированных территориях, передает Day.Az.
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