Армяне уничтожили на оккупированных территориях Азербайджана сотни историко-религиозных памятников. Таким образом, они хотят стереть с лица земли исторические следы, духовную память азербайджанцев, которые проживали тысячи лет на этих территориях.

Об этом в понедельник сказал Trend председатель Государственного комитета по работе с религиозными структурами Мубариз Гурбанлы. По его словам армянский вандализм также проявляет себя в отношении исторических памятников Азербайджана, находящихся на оккупированных территориях, передает Day.Az.

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