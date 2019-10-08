Три гражданина Южной Кореи - Джи Сун Ким (Ji Sun Kim), Ли Су Чжонг (Lee Soo Jeong) и Мун Кёнг Вон (Mun Kyeong Won) обратились в МИД Азербайджана с письменной просьбой исключить их из списка иностранных граждан, незаконно посетивших оккупированные территории Азербайджана, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на МИД.

Авторы писем отмечали, что уважают суверенитет и территориальную целостность Азербайджана в рамках международно признанных границ, а также законы и порядки страны, а своим визитом на оккупированные территории никоим образом не намеревались ставить под сомнение территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

В своих обращениях они отметили, что не были осведомлены о последствиях визита и в будущем будут избегать подобных незаконных визитов.

После рассмотрения в установленном порядке обращений граждан Южной Кореи, было принято решение об исключении их имен из списка нежелательных лиц.

Отметим, что несогласованное с азербайджанской стороной посещение Нагорного Карабаха и других оккупированных Арменией территорий Азербайджана считается незаконным, и имена людей, совершивших такие визиты, вносятся в список нежелательных лиц МИД Азербайджана.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.