Наш читатель Нуриддин Мамедли обратился в редакцию с письмом.

"Я недавно посетил столицу Малайзии Куала-Лумпур. Прогуливаясь по торговому центру Петронас, наткнулся на книжный магазин. Я поинтересовался, продают ли они путеводитель по Азербайджану, и стал искать его в разделе "Путешествия" книжного магазина. Я не смог найти путеводитель по Азербайджану, однако нашел путеводитель по Армении, в котором Нагорный Карабах указан в качестве территории Армении. Книги вводят в заблуждение публику и должны быть удалены с полок книжного магазина", - написал Мамедли, отметив также, что обратился в азербайджанскую дипмиссию в Малайзии, но реакции оттуда пока не последовало.

Автор письма сделал фотографии, на которых видно, что оккупированные территории Азербайджана, хоть и не включены (пока не включены) открыто в состав Армении, но очерчены пунктиром "государственной границы". То есть захваченный Арменией Нагорный Карабах и 7 прилегающих к нему районов Азербайджана обозначены на карте в качестве "независимого государства".

Откуда брались карты и кем разрисовывались - неизвестно. Наверняка, заинтересованными лицами. А кто может быть заинтересован в такой провокационной дезинформации больше наших соседей? Выбирающим маршрут для поездок малазийцам эдак ненавязчиво предлагается, знакомясь с достопримечательностями Армении, ознакомиться и с "туристическим потенциалом" оккупированного Карабаха.

По-видимому, буклет печатался до того, как Никол Пашинян произнес в Карабахе свою скандальную речь и заявил, что "Карабах - это Армения". До того момента агитпроп руководствовался идеей "независимости" самопровозглашенного образования. Возможно, в последующих туристических проспектах, издаваемых под наблюдением заинтересованных лиц за рубежом, азербайджанские земли полностью "перейдут" в состав Армении.

Чтобы этого не произошло, азербайджанской стороне, наверное, стоило бы усилить информирование мировой общественности о ситуации, в том числе в таких странах, как Малайзия, которым в этом плане уделяется недостаточно внимания.

Зульфугар Ибрагимов