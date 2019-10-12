Оправдывать человека, сотрудничающего с Гитлером, - неприемлемо. Это невозможно и является преступлением. Суд истории уже принял свое решение: Гитлер и его сторонники - преступники.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, российская пресса распространила материалы, осуждающие выступление премьер-министра Армении Никола Пашиняна на прошедшем в Ашгабаде заседании Совета глав государств СНГ об оправдании установления памятника Гарегину Нжде. Российские историки и политологи раскритиковали безграмотное, оправдывающее фашизм выступление руководителя Армении.

По словам старшего научного сотрудника Института истории России Юрия Жукова, оправдывать человека, сотрудничающего с Гитлером, неприемлемо. Это невозможно и является преступлением. Суд истории уже принял свое решение: Гитлер и его сторонники - преступники. Армяне одержимы реализацией концепции "Великая Армения". "Я никак не могу понять, как можно объявлять героем подручного Гитлера!", - подчеркнул историк. По его мнению, усиливающиеся националистические тенденции ничего хорошего Армении не принесут. Эта политика ведёт только к краху. Армения на Генеральной Ассамблее ООН поддерживает борьбу с героизацией нацизма, а потом устанавливает у себя памятники поборникам нацизма.

Историк Юрий Никифоров отмечает, что Нжде или, к примеру, другой командир армянского легиона вермахта Драстамат Канаян, известный как генерал Дро, согласились сотрудничать с нацистами и создавать армянские военные формирования. Сегодня поставить Гарегину Нжде памятник - значит реабилитировать его в общественном мнении. На первый взгляд кажется, что коллаборационисты руководствовались какими-то представлениями о благе родной Армении, но на самом деле это то, что у верующих людей называется сделкой с дьяволом. А с ним играть бесполезно - он все равно обманет. Российское общество протестует против установки памятников таким людям, как Нжде. Нацизм - это зло, и все, кто служил злу, виноваты.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко высказал сожаление попытке Пашиняна оправдать Нжде. Он сказал: "Я бы рекомендовал Пашиняну открыть 12-томную энциклопедию "Великая Отечественная война 1941-1945 годов". Там, в частности, изложена официальная точка зрения российских спецслужб по поводу Нжде. В 6-м томе этой энциклопедии написано: "В рамках агентурного дела на 114 Абвер-группу контрразведчики выявили и арестовали бывшего генерала дашнакской армии, иммигранта Тер-Арутюняна, служившего у немцев под псевдонимом Нжде. В период Великой Отечественной войны он завербовал на территории Болгарии более 30 агентов, армян по национальности, участвовал в их диверсионной подготовке и переброске в тыл Красной армии для подрывной деятельности. 17 диверсантов были задержаны, остальные объявлены в розыск". По словам историка, в современной России уверены, что Нжде был нацистским агентом, готовившим террористов для учинения провокационно-террористических актов на территории СССР. Сегодня Пашинян оправдывает его, пытается скрыть его деяния, что вызывает только лишь сожаление.