https://news.day.az/politics/1165287.html Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан
Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан.
Как передает Day.Az, об этом он сообщил в своем Facebook аккаунте.
Министр написал, что провел предварительную встречу с дипломатами в посольстве Турции в Азербайджане, перед тем как принять участие на 7-м саммите Тюркского совета на уровне министров иностранных дел.
Напомним, что в саммит пройдет 14-15 октября в Баку. В совет входят Азербайджан, Казахстан, Турция и Кыргызстан.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре