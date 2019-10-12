Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу прибыл в Азербайджан.

Как передает Day.Az, об этом он сообщил в своем Facebook аккаунте.

Министр написал, что провел предварительную встречу с дипломатами в посольстве Турции в Азербайджане, перед тем как принять участие на 7-м саммите Тюркского совета на уровне министров иностранных дел.

Напомним, что в саммит пройдет 14-15 октября в Баку. В совет входят Азербайджан, Казахстан, Турция и Кыргызстан.