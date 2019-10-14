https://news.day.az/politics/1165531.html Граждане Казахстана смогут дольше пребывать в Азербайджане
Граждане Казахстана смогут дольше пребывать в Азербайджане
Азербайджан и Казахстан подписали протокол о внесении изменений в соглашение о взаимных безвизовых поездках, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
Документ предполагает продление пребывания для граждан Казахстана и Азербайджана на территориях этих стран до 90 дней и освобождение от регистрации на 30 дней.
Соглашение подписано в рамках седьмого заседания Совета глав МИД Тюркского совета в Баку.
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