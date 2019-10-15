15 октября завершился визит первого президента Казахстана, почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултана Назарбаева в Азербайджанскую Республику.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Нурсултана Назарбаева провожали в аэропорту первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.