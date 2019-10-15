https://news.day.az/politics/1166094.html Завершился визит первого президента Казахстана, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева в Азербайджан - ФОТО
Завершился визит первого президента Казахстана, почетного председателя Тюркского совета Нурсултана Назарбаева в Азербайджан - ФОТО
15 октября завершился визит первого президента Казахстана, почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств Нурсултана Назарбаева в Азербайджанскую Республику.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международном аэропорту Гейдар Алиев, где развевались государственные флаги обеих стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Нурсултана Назарбаева провожали в аэропорту первый заместитель премьер-министра Азербайджанской Республики Ягуб Эйюбов и другие официальные лица.
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