Армянский террорист, участник геноцида в Ходжалы, командир аскеранского карательного "батальона самообороны", махровый сепаратист Виталий Баласанян в интервью изданию Аnalitik.am признался, что первую кровь в карабахском конфликте пролили именно армяне.

Рассказывая о своем конфликте с экс-министром обороны Армении Андраником Кочаряном, Баласанян рассказал об известных событиях в Аскеране 22 февраля 88 года. "Я был организатором, стрелком, убийцей, преступником. Я признаюсь. В то время были возбуждены уголовные дела, расследование продолжалось до 91-го года, и копии этих дел в настоящее время находятся в Генеральной прокуратуре Азербайджана", - сказал армянский бандит, предложив "а почему бы не заняться диверсиями?"

Напомним, что речь идет о событиях февраля 1988 года. 22 февраля несколько сотен азербайджанцев из Агдама направились в Ханкенди, чтобы выразить свой протест незаконному решению Облсовета НКАО об отделении от Азербайджана. Вблизи Аскерана путь им преградили вооруженные армяне. В ходе столкновения армянами были застрелены двое азербайджанцев - Али Гаджиев и Бахтияр Гулиев. Одним из убийц был Баласанян. Между тем, более 30 лет армянская сторона всячески открещивалась от вины в том инциденте и валила все на азербайджанскую милицию.

Таким образом Баласанян открыто записал в свой актив, к уже имеющимся сотням невинных жертв, еще двоих азербайджанцев и выдал армян с головой.

Зульфугар Ибрагимов