В Азербайджане стала известна дата проведения муниципальных выборов.

Об этом было сказано на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК), сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов отметил, что прошлые муниципальные выборы прошли 23 декабря 2014 года, и 23 декабря текущего года полномочия членов муниципалитетов завершаются.

Считая целесообразным проведение муниципальных выборов 23 декабря этого года, Панахов выдвинул предложение на голосование.

Предложение было единогласно принято членами ЦИК.