https://news.day.az/politics/1167335.html Главное управление полиции Баку: Пресечена попытка незаконной акции, есть задержанные
Главное управление полиции Баку: Пресечена попытка незаконной акции, есть задержанные
Главное управление полиции города Баку сообщило о пресечении попытки незаконной акции, есть задержанные, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре