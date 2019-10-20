Армения не только оккупирует 20% территории Азербайджана, но и сеет зло и агрессию по всему миру.

Широко известны факты территориальных претензий армян к Турции, Грузии, армяне терроризируют российский Северный Кавказ, заполонили собой все сферы бизнеса в России. Их широкая активность направлена в первую очередь на обслуживание своих собственных интересов - материальных или других.

И вот сейчас в СМИ просочились сенсационные факты того, как армянские дельцы зарабатывают миллионы долларов на смертях людей в Африке.

Сенсационное расследование, опубликованное в российских СМИ, проливает свет на то, как долгие годы армянские бизнесмены контрабандой перевозили оружие, подстегивая убийства невинных людей на целом континенте.

Как говорится в статье Настоящего Времени, после катастрофы в ДРК власти Армении попытались отбрехаться, заявив, что самолет летал под фальшивыми регистрационными номерами. Якобы борт был еще два года назад исключен из армянского реестра.

Однако журналисты армянского издания Hetq провели расследование и выяснили, что самолеты принадлежат Ваграму Симоняну и именно эти самолеты занимаются крупной контрабандой оружия. Симонян владеет авиакомпанией South Airlines CO с регистрацией в Конго и офшорами, передает Day.Az.

"Работники международных организаций, которые работают в Африке: в Сомали, в Дарфуре, в Южном Судане, в Конго - передали мне информацию о том, что самолеты Ваграма Симоняна летают в Конго и работают для армии этой страны. Несколько лет назад, мне сказали, что он работал в Дарфуре. Он перевозил груз для правительственной армии, то есть для властей в Хартуме. Он работает еще в Сомали, в Южном Судане, а сейчас он работает в Конго. Панель экспертов ООН спросила у Ваграма, что за груз он перевозил, например, в Дарфуре. Он сказал, что это был гуманитарный груз. Но эксперты ООН уточнили, что это не гуманитарный груз, а личный персонал. Военный или гражданский - трудно сказать", - говорит журналист-расследователь Hetq.am Ваге Саруханян.

Раньше South Airlines была зарегистрирована на Сейшельских островах со штаб-квартирой в ОАЭ. Компания засветилась в утечке Panama Papers - там подтверждается, что владеет South Airlines именно Ваграм Симонян.

Позже эти самолеты с армянской регистрацией оказались в распоряжении третьей известной авиакомпании Симоняна, зарегистрированной в Армении Skiva Air.

Исследователи из Conflict Armament Research опубликовали исследование: кто снабжает оружием вооруженные силы Южного Судана. В стране идет гражданская война, поэтому на Южный Судан и его армию наложено международное эмбарго.

Эксперты ООН и Conflict Armament Research располагают свидетельствами, что как минимум четыре самолета с регистрацией в Армении использовались для поставок армии Южного Судана. После расследования Европейская служба внешних связей сообщила об инциденте властям Армении, и у авиакомпании Skiva Air отозвали лицензию.

В Африке были и другие авиаперевозчики, которые принадлежат или связаны с гражданами Армении.

30 ноября 2012 года самолет авиакомпании Ridge Airways Ил-76 потерпел крушение в жилом квартале в 500 метрах от аэропорта Майя-Майя в Браззавиле, столице Республики Конго (не путать с ДРК - Демократической Республикой Конго). Погибли пилоты, пятеро граждан Армении, и 32 человека на земле.

По документам выходило, что Ridge Airways управляла жена высокопоставленного военного - заместителя начальника Генштаба вооруженных сил Армении Степана Галстяна.

Летчики из Армении, которые работали в Африке, утверждали, что не только разбившийся самолет, но и еще четыре борта, которые летают в Африке, принадлежат Степану Галстяну. Власти Армении тогда, как и в случае с упавшим в ДРК "Аном", заявили, что указанные на упавшем на жилые кварталы "Иле" регистрационные номера - поддельные, якобы самолет был удален из Государственного авиареестра Армении раньше, чем произошла трагедия.

Незадолго до катастрофы в Конго, 9 октября, произошел еще один инцидент. В Сомали при посадке в аэропорту Могадишо не вышла стойка шасси транспортного "Ана". Самолет сел на брюхо, никто не пострадал.

Лайнер принадлежит армянской авиакомпании Mars Avia: она зарегистрирована на граждан Армении, которых издание Hetq называет партнерами Ваграма Симоняна, а ее самолеты раньше были записаны на упомянутую выше Skiva Air. Всего у авиакомпаний, связанных с Арменией и работающих в Африке, более двадцати самолетов различных типов.

По информации Flight Safety Foudation, за пять лет на территории африканского континента разбились или были безвозвратно разрушены не мало самолетов Армении.

Родственники погибших рассказали Настоящему Времени, что находятся на связи с Ваграмом Симоняном и до возвращения тел пилотов на родину не хотят комментировать обстоятельства трагедии.