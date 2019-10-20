Начальник госпиталя МВД им. Арифа Гейдарова Исби Бабаханов сообщил, что после всестороннего обследования Али Керимли был выписан домой, сообщили Trend в МВД республики, передает Day.Az.

По словам Исби Бабаханова, 19 октября Али Керимли был доставлен в госпиталь для медицинского обследования. "На левой стороне лба были зафиксированы легкие порезы кожи. Мы провели компьютерную томографию головного мозга, торакальную и абдоминальную компьютерную томографии, рентгенографическое обследование и ультразвуковое обследование брюшной полости. В ходе осмотра не было выявлено никаких патологий. Керимли были представлены результаты обследований, и он был выписан домой", - отметил он.

Касаясь заявлений Керимли, что он был доставлен в госпиталь на носилках, Бабаханов отметил, что пациент самостоятельно передвигался и без посторонней помощи прошел все обследования.