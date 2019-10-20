19 октября войдет в новейшую историю страны, как день очередного предательства и позора.

Вчера центр Баку бурлил: сотни и тысячи людей стояли, ходили и что-то обсуждали на улицах вокруг площади перед станцией метро "28 Мая". Было много полицейских, на центральных улицах сновали служебные автомобили стражей порядка.

Люди хотели смотреть на очередную политическую акцию, убедиться в том, что обещавшие чуть ли революцию миллионов, придут-таки на назначенное им же самими место.

Не пришли, да и не намерены были они нарушить заранее подготовленный сценарий очередного шоу, где главная роль была отведена председателю ПНФА и блогеру Али Керимли.

Приблизительно три недели тому назад на YouTube каналах "независимых блогеров и журналистов", окопавших за рубежом, началась форменная истерия: все они наперебой начали превозносить Али Керимли, как единственную надежду и опору Азербайджанского народа, призывая граждан идти на площадь перед станцией метро "28 Мая". По их словам, гражданам следовало оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, а потом идти и крушить все, что попадется под руку, взять власть в свои руки, совершить революцию по сценарию "арабской весны". Звучали призывы к расправе над представителями властей и вообще, над всеми, кто "не с народом".

Али Керимли, выступая в социальных сетях и YouTube-каналах проплаченных "блогеров", твердил, что сам примет участие в акции - незаконной, насквозь агрессивной и направленный на разрушение устоев государства.

Увы, в истерии принимал участие и Уильям Солли, сотрудник посольства США в Азербайджане. Он неоднократно говорил по телефону Гюльтекин Гаджиевой, с самой агрессивной и маргинальной представительницей радикальной оппозиции.

Тем самым г-н Солли своими действиями грубейшим образом нарушил положения Венской конвенции о дипломатической службе и вмешался во внутренние дела нашей страны.

19 октября. С утра Али Керимли готовился к очередному шоу одного актера. Сперва он написал на своей Facebook странице, что мол около 20 полицейских собрались перед его домом: "Как только я выйду на улицу, меня арестуют. Отключен интернет, нет сотовой связи".

То есть, несмотря на отсутствие интернета и сотовой связи, А.Керимли спокойно писал в социальных сетях, говорил по телефону и давал указания.

Настало время - на часах было 14.50.

Председатель ПНФА и блогер А.Керимли вышел из дома, где подпевалы "лидера" немедленно взяли его в кольцо. А неудавшийся соперник Арифа Гаджилы за пост башгана "Мусават" Тофик Ягублу взял своего драгоценного лидера за руку, и вся эта ревкомская кампания начала движение в сторону "28 Мая".

Несмотря на уверения А.Керимли о немедленном своем аресте у подъезда дома, они спокойно дошли до центра города, притом, он безостановочно говорил, позируя перед десятками камер.

А когда А.Керимли в своем псевдореволюционном экстазе начал выкрикивать провокационные лозунги и призыва, полицейские остановили его и повели в автобус.

Никто его не бил, не душил, тем более, упаси боги "арабской весны", не пинал.

Через несколько часов его выпустили.

Вернувшись домой, А.Керимли тут же уселся перед своим излюбленным ноутбуком, включил его, открыл Skype и подключился к продлившееся аж 4 часа трансляционному марафону Севиндж Османгызы - негласной, но фактической главы пресс-службы.

А.Керимли начал говорить и как всегда, его занесло.

Оказывается, чуть ли целый взвод полицейских в автобусе повалили его на пол и избивали кулаками, пинали ногами. избивали, топтали - просто жуть.

А.Керимли клекотал от ненависти, пытаясь вызвать жалость и сочувствие, подправлял съехавший набок кусок марли, заляпанный ему в макушку и имитируя очень сильно побитого человека, выдерживал трагические паузы, иногда и понижал голос до полной секретности.

Его слова были наглой, беспардонной ложью. Так как его никто бил, не мучал, не пытал, не душил. В здании полиции он смиренно, спокойно выслушал полицейских, закивал после предупреждения о незаконности своих действий.

Макушка, да, была покоцана совершенно случайно, при водворении дражайшего тела предводителя местных команчей. Ибо при задержании он вел себя истерично, выглядел полнейшим неадекватом.

"Меня душили ногами" - говорит А.Керимли. Оставляю на его совести эту вершину маразма, ибо человечеству пока невдомек приме "удушения стопой" - но не суть важно, главное, что его хотели - ах, какие страсти - "убить".

Но не убили, даже погладили и пожурили.

И все. Совершенно все.

Утверждения и ложь А.Керимли были ожидаемы, ведь он прекрасно знал, что несанкционированный и незаконный митинг в центре города не удастся. Попросту, ему не дадут реализовать свой замысел,

Не дадут власти, потому что обеспечение безопасности граждан и превентивное пресечение всех без исключений замыслов по реализации беспорядков, хаоса и противостояния есть первейшие задачи любой власти.

Если конечно, она не марионетка и игрушка в руках больших стран или международных трестов, так любящих порулить в небольших странах.

Керимли понимал, что в митинг в отведенном месте - на стадионе в Локбатане - не получится, никто не пойдет туда. То ли дело центр города - даже на крики кучки людей соберется огромная толпа зевак, ибо толпа падка до бесплатных зрелищ. А там, вуаля, и первостатейный фотографии и видеокадры для зарубежных кормильцев: мол, вот, видите, какая толпа собралась под призывы, ибо аз есмь истинный лидер оппозиции.

Потому и делал все, чтобы быть задержанным, попасть в камеры как пострадавшее лицо, говорить о гонениях и мучениях.

Что касается обсуждения количества представителей сил правопорядка во время несанкционированной акции, о том, что якобы полицейские вели себя жестко, прибегали к "насилию" и т.д. - господа, мы не забыли, что все происходило в центре города, где интенсивное движение транспорта, десятки тысяч совершенно случайных людей идут по своим делам? И напомню, все происходило в субботний день. Потому и полиция должна, просто обязана было разобраться во всем быстро и решительно.

Что и было сделано.

Реальные последствия же несанкционированного митинга неутешительны для людей, не причастных к оппозиции. Приблизительно 128 вызовов скорой и неотложной помощи были реализованы с большим опозданием, тысячи людей вовремя не смогли добраться домой, транспортные потоки в центре города были парализованы, тысячи женщин и детей подверглись немотивированному стрессу.

Но наша радикальная оппозиция мыслят ситуацией здесь и сейчас, компаративистский подход им не очень близок. Идеал они выстраивают, исходя из того, как мыслят собственное существование. Когда я говорю об их теснейшей связи с советскими мифами и идеологемами, а также метафизикой советского быта, они тут же возмущенно начинают опровергать все и вся, мол, они самые либеральные либералы и западные фонды с организациями им не указ, не получают денег от кого попало и не ненавидят нас, народ,

По их словам, они хотят жить в стране, где обыватель с трудом вспомнит, кто у них президент.

Господа ревмаргиналы, такая страна бывает только во влажных мечтах все тех же дедов оппозиции, выросших в комиссарских тужурках вечных изгоев политики.

А, нет, есть одна - Германия, там точно мало кто помнит, кто у них президент. Зато есть канцлерин - и, что удивительно, весьма немолодая и к тому же больная фрау, которая уже под камерами мировых агентств начинает разваливаться физически на части. И она в одиночку принимает решения, делающие жизнь граждан хуже и хуже. И срок у нее подряд - 16 лет у власти. Каждый раз, когда об этом напоминаешь, наши радикалы вопят: "Как можно сравнивать?! У нас другое!" А чего тут другого-то?

Вот у маргиналов и люмпенов, ненавидящих нашу власть и сидящих на подачках из-за рубежа - хватит ли наглости сказать, что обычный человек в стране стал жить все хуже и хуже? Вообще-то, конечно, хватит - это же ваш основной бизнес.

А вот нормальному, рабочему и прочему самозанятому или даже государственному человеку в Азербайджане и в голову не придет начинать свое утро с просмотра Youtube-канализаций бытовой оппозиции "азербайджанцев в чужбине" и ложиться в постель с мыслью о митинге. Это прерогатива совсем других людей, с которыми просто не о чем разговаривать, потому что у них каждое второе слово - "Али бек!"

- Фильм "Джокер" посмотрел?

- Нет, но наша власть...

- Погоди, при чем тут власть?

- Потому что она всегда при чем и виновата во всем!

Знал бы Джокер, что в нем виновата наша власть. Но одержимость этих хунвейбинов, со вчерашнего дня заменивших свои фотопортреты в Facebook на фото ушибленного А.Керимли, которые называют себя демократами, митингами и демагогией просто страшит. Они не могут есть без сквернословия, спать без нытья, дышать без поношения страны. Потому что, наверное, власть отнял у них еду, матрац и воздух.

А власть развалила страну. Погодите - все международные организации твердят, что экономика Азербайджана развивается, поток туристов страну увеличивается. Радикалам неважно - плохо все. Все плохо.

Собственно, на этом обычно относительно конструктивная часть беседы заканчивается. И ты, удаляясь, только слышишь за спиной безумные причитания: "Азадлыгистефаалибей".

Мне абсолютно все равно, как чувствует себя А.Керимли. Потому что мне гораздо важнее, что мою страну теперь уважат, временами боятся, но непременно слушают и прислушиваются.

Страну, которую Али Керимли и его гопота даже не представляет.

Эльчин Алыоглу

Заместитель главного редактора Milli.Az

специально для Day.Az