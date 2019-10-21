https://news.day.az/politics/1167776.html Народ не поддержал радикальную оппозицию, попытавшуюся провести митинг в Баку
Народ не поддержал радикальную оппозицию, попытавшуюся провести митинг в Баку
Радикальная оппозиция, попытавшаяся провести митинг в Баку, не получила поддержки народа.
Как передает Day.Az, об этом сказала Trend депутат от правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сона Алиева.
Депутат отметила, что 100-150 человек не могут выражать волю народа: "Очевидно то, что народ верит в своего лидера Президента Ильхама Алиева, которого выбрал, и опирается на него".
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