Для нас важно урегулирование нагорно-карабхского конфликта. Мы ведем обсуждения для решения вопроса.

Как сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал.

Он отметил, что Турция всегда поддерживала и впредь будет поддерживать правое дело Азербайджана.

"Этот вопрос всегда на повестке Турции", - сказал посол.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.