22 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании историко-культурных заповедников.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно распоряжению, в целях обеспечения организованного сохранения культурного наследия, исторических и культурных памятников Азербайджана к периоду исторического Шелкового пути:

1. Территория исторических заповедников "Чираггала" и "город Шабран" объявляется Государственным историко-культурным заповедником "Чираггала-Шабран";

2. Историческая территория Шамскирского района Азербайджана объявляется Государственным историко-культурным заповедником "Древний город Шамкир";

3. Историческая территория Агсуинского района Азербайджана объявляется Государственным историко-культурным заповедником "Город Агсу средних веков";

4. Министерство культуры Азербайджана должно обеспечить деятельность комплекса "Мавзолей Низами Гянджеви" в составе Гянджинского государственного историко-культурного заповедника;

5. Министерство культуры Азербайджана должно обеспечить управление  Государственными историко-культурными заповедниками "Чираггала-Шабран", "Древний город Шамкир" и "Город Агсу средних веков".

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