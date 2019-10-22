Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании историко-культурных заповедников
22 октября Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о создании историко-культурных заповедников.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, в целях обеспечения организованного сохранения культурного наследия, исторических и культурных памятников Азербайджана к периоду исторического Шелкового пути:
1. Территория исторических заповедников "Чираггала" и "город Шабран" объявляется Государственным историко-культурным заповедником "Чираггала-Шабран";
2. Историческая территория Шамскирского района Азербайджана объявляется Государственным историко-культурным заповедником "Древний город Шамкир";
3. Историческая территория Агсуинского района Азербайджана объявляется Государственным историко-культурным заповедником "Город Агсу средних веков";
4. Министерство культуры Азербайджана должно обеспечить деятельность комплекса "Мавзолей Низами Гянджеви" в составе Гянджинского государственного историко-культурного заповедника;
5. Министерство культуры Азербайджана должно обеспечить управление Государственными историко-культурными заповедниками "Чираггала-Шабран", "Древний город Шамкир" и "Город Агсу средних веков".
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