Успешное устойчивое экономическое развитие нашей страны должно обеспечиваться за счет частного сектора.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема Шахина Мустафаева в связи с его назначением на новую должность - заместителя премьер-министра.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Вы уже много лет работаете в должности министра экономики. В целом я доволен вашей работой. Поэтому решил назначить вас на должность заместителя премьер-министра. Это очень высокая должность, большое доверие. Надеюсь, что вы оправдаете это доверие и на новой должности будете вносить вклад в устойчивость экономического развития нашей страны.

За последние 15 лет экономика Азербайджана выросла более чем втрое. Но нам следует знать и то, что этот рост стал возможен больше за счет увеличения добычи нефти. Конечно, мы добились очень больших успехов в направлении нефтяных доходов в ненефтяной сектор, и в деле диверсификации экономики Азербайджан занимает одно из передовых мест среди стран, богатых природными ресурсами, в мировом масштабе. Неслучайно самая ведущая международная финансовая структура - Всемирный банк высоко оценивает улучшение бизнес-среды, мы занимаем 25-е место в мире по уровню бизнес-среды, входим в число 20 самых реформаторских стран. Одновременно Давосский всемирный экономический форум в ежегодном отчете удостоил Азербайджан передовых мест по многим критериям. Все это - результат проводимых реформ.

Однако считаю, что мы не должны довольствоваться достигнутыми успехами. В экономической сфере все еще существует много проблем, в том числе необходимо предпринять дополнительные шаги по улучшению бизнес-среды. В частности, еще многое предстоит сделать в области привлечения иностранных инвестиций в ненефтяной сектор экономики страны. Правда, в экономику страны вложено более 270 миллиардов долларов инвестиций. Половина из них - иностранные инвестиции. Однако подавляющее большинство данных инвестиций вложено в нефтегазовый сектор. Наша задача заключается в том, чтобы убедить иностранных инвесторов вкладывать больше инвестиций в ненефтяной сектор страны. В то же время необходимо создать для местных компаний такой прекрасный бизнес-климат, чтобы азербайджанские компании охотно инвестировали экономику страны.

Нам также известно, что в настоящее время одна из основных причин роста экономического развития связана с государственными инвестициями. Мы вкладываем, должны вкладывать их - в инфраструктурные проекты, сектор обслуживания, другие сферы. Однако отныне успешное устойчивое экономическое развитие нашей страны должно обеспечиваться за счет частного сектора. Я говорил об этой задаче на совещании, посвященном социально-экономическим итогам девяти месяцев. Наша основная задача - развивать ненефтяной сектор и повышать занятость. Тому есть простая причина. Со дня независимости по настоящее время население Азербайджана увеличилось почти на 3 миллиона человек. Это и наше преимущество, большое достояние, в то же время - большая нагрузка на экономику страны, в том числе на инфраструктуру и социальную инфраструктуру. Надо строить новые школы, новые детские сады, прокладывать новые дороги. Для прокладки дорог необходимо переселить граждан, проживающих в незаконно построенных в свое время зданиях. Государство предоставляет им компенсацию. Она должна их устраивать. То есть, мы сталкиваемся с многочисленными расходами.

В других странах Южного Кавказа демографического роста нет. Поэтому в этих странах нет и проблем, с которыми мы сталкиваемся. Я неоднократно говорил, что наш экономический рост должен опережать демографический рост. Для достижения этого нам необходимо выявлять новые источники роста. Один из них - борьба с теневой экономикой. К сожалению, пока теневая экономика охватывает часть нашей экономики. Правда, эта проблема есть во всех постсоветских странах, и они стараются вести борьбу с ней. В Азербайджане борьба с теневой экономикой проводится в более организованной форме. Считаю, что выведенный из тени бизнес, конечно, поправит и наши экономические показатели. То есть, показатели будут отражать реальность. В то же время деловые круги должны знать, что в стране действуют единые законы, единые правила. Серьезная борьба должна проводиться с монополизмом. Порой государственные чиновники, которые одновременно оказывают помощь различным деловым кругам, ведут несправедливую конкуренцию. Борьба с монополизмом в Азербайджане должна носить организованный характер. Если мы добьемся этого, то, конечно, для деловых кругов будут созданы лучшие условия.

Поэтому необходимо обеспечить экономический рост за счет ненефтяного сектора, повысить занятость.

Ежегодно создаются десятки тысяч новых рабочих мест. Именно поэтому безработица в Азербайджане находится на низком уровне. Но, несмотря на это, она может повыситься. Почему? Население увеличивается, и если экономическое развитие не будет поспевать за темпами роста населения, то, конечно, в будущем нас могут подстерегать большие проблемы. Мы же строим нашу политику на основе стратегических целей. Наша политика долгосрочна и ее основная цель заключается в том, чтобы обеспечить устойчивое развитие.

Сегодня 85 процентов экономики страны формируется в частном секторе. Растет и наш ненефтяной сектор, за 9 месяцев он увеличился на 3,5 процента, сельское хозяйство - более чем на 7 процентов, ненефтяная промышленность - на 15 процентов. Однако мы знаем, что ресурсы достаточно велики. Хотя доля частного сектора в экономической сфере высока, нам известно, что ненефтяной экспорт у нас пока еще находится на очень низком уровне. Абсолютные цифры растут, но процентное соотношение не увеличивается. Причина этого, конечно, заключается в том, что в результате проводимой в последние годы успешной энергетической политики мы добываем больше природного газа, таким образом, доля энергетических ресурсов в валовом внутреннем продукте растет и будет расти, проводятся разведочные и буровые работы по новым контрактам. В соответствии с этим должны расти и ненефтяной сектор, ненефтяной экспорт. Пока основная часть нашего экспорта обеспечивается за счет нефти, газа и нефтепродуктов. Считаю, что вы как заместитель премьер-министра будете уделять серьезное внимание этой работе, обеспечите координацию между соответствующими структурами.

Как министр экономики вы принимали активное участие в работе по подготовке и исполнению Государственной программы социально-экономического развития регионов и сыграли важную роль в составлении данной программы. Считаю, что эта сфера постоянно должна находиться в центре вашего внимания. Вы также являетесь сопредседателем ряда двусторонних межправительственных комиссий с азербайджанской стороны. Вам необходимо продолжать деятельность в этой области. По моему указанию вы были командированы во многие страны, организовали там различные мероприятия для поощрения азербайджанского экспорта. Деловым кругам оказывается большая помощь, прилагаются усилия для поставки производимых в Азербайджане товаров экспортной направленности на внешние рынки и организации их продажи. Этой сфере также следует уделять постоянное внимание. Я уже высказался по поводу целенаправленности государственных инвестиций. Они должны служить росту ненефтяного сектора. Необходимо создать условия для обеспечения занятости, обеспечения растущего населения работой.

Надеюсь, что вы оправдаете мое доверие. То есть, опыт вашей работы позволяет говорить это. Вам хорошо известны различные сферы экономики Азербайджана. Жду от вас активной работы и серьезных результатов.