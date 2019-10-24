Структурные и кадровые изменения, реализованные Президентом Ильхамом Алиевым за последний период, были требованием сегодняшнего дня, и эти новшества способствуют усилению экономики, еще большему ускорению социально-экономического развития регионов Азербайджана.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

По словам депутата, основной целью изменений, реализованных Президентом Ильхамом Алиевым за последний период, является усиление экономики страны, повышение экономической активности, внимания к развитию ненефтяного сектора.

"Президент серьезно затронул эти вопросы и во время приема назначенного вице-премьером Шахина Мустафаева, и во время приема назначенного министром экономики Микаила Джаббарова. Это показывает, что Президент хорошо проинформирован о проблемах экономики, о вопросах, которые ожидают решения и серьезно ставит эти вопросы перед новоназначенными членами правительства. Одним из таких вопросов является борьба с теневой экономикой", - отметил Мирзазаде.

Депутат добавил, что во всех странах мира существует "теневая" экономика, но эта данность не должна нас успокаивать. Необходимо вести серьезную борьбу против "теневой" экономики. Таким образом, этот вопрос поставлен перед правительством как задача первостепенной значимости.

"Вывод из "тени" экономики и перевод ее деятельности в рамки законодательства, повышение поступлений в бюджет, привлечение к налогам и социальным выплатам граждан, получающих "конвертную" зарплату, в целях их социальной защиты и получение ими хорошей пенсии в будущем, являются основными вопросами сегодняшнего дня. Считаю, что новоназначенные лица, как опытные в экономической сфере люди, в силах решить эти вопросы. С учетом рекомендаций Президента, необходимо расширить работы, осуществляемые в этом направлении, должны быть найдены новые пути, нужно еще раз довести до сведения общества, что пресечение "теневой" экономики будет полезно для всех. Все мы верим, что работы в этом направлении будут усилены. Это способствует увеличению бюджета, повышению зарплат и пенсий, реализации социальных программ", - сказал Мирзазаде.