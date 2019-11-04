Призываю все политические партии к участию в муниципальных выборах, к здоровой политической конкуренции.

Об этом вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов написал в статье "Муниципальные выборы - новый шанс для успеха партии", размещенной на его странице в Facebook, сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

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