https://news.day.az/politics/1173941.html МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с землетрясением
МИД Азербайджана выразил соболезнования Ирану в связи с землетрясением
Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование правительству Ирана в связи с землетрясением в стране, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на на страницу министерства в Twitter.
"Мы глубоко опечалены новостями о землетрясении в Иране. Выражаем соболезнования близким погибших в результате землетрясения и просим от Всевышнего скорейшего исцеления раненым. В такой день мы готовы оказать всевозможную помощь братскому иранскому народу и государству", - говорится в сообщении.
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