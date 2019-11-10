В Азербайджане есть определенный тип людей, которые пытаются заработать на борьбе против своей страны. Если говорить конкретно, это - так называемые лидеры радикальной оппозиции, которым кажется, что все в этой стране забыли ту анархию, кризис, когда они были у власти.

Они прекрасно знают, что их популярность в азербайджанском обществе как политической силы - ниже нуля. Граждане страны понимают, что совершаемые ими действия совершаются в угоду не родной стране, а зарубежным кураторам. В этом и состоит суть проекта "радикальная оппозиция", на который делают ставку противники Азербайджана за рубежом: "пятая колонна" должна реализовать стратегию напряженности по тому или иному сценарию. Им не нужна сильная власть в Азербайджане, которая проводит вдумчивую политику.

Но вот только гражданам нашей страны такая перспектива не очень импонирует.

Вряд ли "лидеры" радикальной оппозиции навскидку выдадут хотя бы парочку адекватных конкретных предложений по устройству в стране. Их лозунги сводятся только к желанию самим прийти во власть, но не путем выборов. Так называемым лидерам "радикалов" - Али Керимли и Джамилю Гасанли - все еще кажется, что единственно правильный и логичный вариант для них - это акции протеста, активность в социальных сетях, где они всеми правдами и неправдами должны показать, что в Азербайджане все плохо.

Их нелепые и абсолютно безосновательные притязания на власть, нескрываемый достаток на фоне бедности многих ошельмованных ими рядовых сопартийцев, постоянная критика собственной страны, при полном равнодушии к судьбе народа и государства, характеризуют их аморальную сущность, бескультурье, абсолютную некомпетентность и крайне низкий уровень интеллекта.

Согласитесь, что к "верхушке" азербайджанской радикальной оппозиции относиться адекватно действительно нелегко. Эти "выдающиеся" личности (как они друг друга называют - ред.) заигрались настолько, что, кажется, сами уверовали в собственные надуманные "величие" и "значимость".

За последние десятилетия Азербайджан превратился в страну, хорошо узнаваемую и уважаемую. Произошло это, вне всякого сомнения, благодаря исключительной роли руководства Азербайджана. Наряду с грандиозными энергетическими и инфраструктурными проектами, этому способствовали культурные и спортивные мероприятия международного масштаба, строительство хорошо известных знаковых объектов, которые послужили прославлению Азербайджана в мире и эффективно усилили его привлекательность как для туризма, так и для проведения крупных международных мероприятий в будущем. Спорить о целесообразности и пользе всех этих дел было бы глупо. На убогом фоне радикальной оппозиции отчетливо проявляется дальновидная и обдуманная политика действующего руководства республики, живая динамика развития страны и ее дальнейшие многообещающие перспективы.

Однако "лидеры" радикалов всего этого не якобы не видят. И тут все понятно. Их финансирование производится из-за рубежа с целью формирования и развития протестного движения в Азербайджане.

И понятно, почему "лидеры" радикалов активизировались в социальных сетях. У них все еще тлеет надежда добиться побольше спонсорских подачек. Вот почему и набирает обороты "соревнование", которое они устроили в соцсетях для презентации своих сомнительных "подвигов" в деле проведения митингов, критики власти, попытки дестабилизации ситуации в стране. Проще говоря, в деле предательства интересов страны.

Отдел политики Trend