12 ноября делегация Государственного комитета по работе с диаспорой Азербайджана совершила визит в столицу Австрии Вену.

Визит начался с посещения памятника гениальному азербайджанскому композитору Узеиру Гаджибекову в Дунайском парке города.

Председатель Государственного комитета Фуад Мурадов, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджана в Австрии Галиб Исрафилов и члены делегации возложили цветы к памятнику.

Отметим, что церемония открытия на родине выдающегося австрийского композитора Моцарта памятника, возведенного в честь его азербайджанского коллеги Узеира Гаджибекова, состоялась 30 мая 2006 года. Автор работы - известный скульптор, народный художник Азербайджана Омар Эльдаров.