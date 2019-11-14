Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал указ об изменении указов "О некоторых мерах в связи с совершенствованием управления в сфере транспорта, связи и высоких технологий в Азербайджане" от 12 января 2018 года № 1785 и "Об утверждении положений о Государственном морском агентстве при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и о Государственном агентстве гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана" от 22 мая 2018 года № 90.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Согласно изменению в "Положение о Государственном агентстве гражданской авиации при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана", с целью осуществления государственного контроля в сфере обеспечения безопасности полетов, мониторинга авиационных происшествий, их контроля и пресечения, утверждение, а также применение автоматизированной системы сбора и анализа информации по системе управления безопасностью полетов включены в список полномочий Агентства.

Согласно другому изменению, Агентство будет давать согласие на размещение зданий, сооружений и объектов в зонах охраны аэропортов и аэродромов в порядке, установленном Кабинетом министров.

До сих пор Государственное агентство гражданской авиации обладало полномочиями давать согласие на размещение зданий, сооружений и объектов в зонах охраны аэропортов и аэродромов.