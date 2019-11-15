II Бакинский саммит религиозных лидеров мира продолжил работу в пленарных заседаниях.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, выступивший на заседании, прошедшем при модераторстве председателя департамента диалога с исламом Совета межрелигиозного понтифика Ватикана Халеда Акаше, председатель Высшего религиозного совета Алжира Боуабделлах Гламаллах выразил признательность азербайджанскому государству за такую возможность, созданную для религиозных лидеров мира. Он отметил, что сегодня одна из главных тем связана с 70-летним юбилеем Аллахшукюра Пашазаде и 40-летием его деятельности на посту шейх уль-ислама.

Боуабделлах Гламаллах отметил, что люди с древних времен принадлежат к различным религиям. Эта принадлежность не должна приводить к различию мнений. Сосуществование, терпимость, взаимопонимание имеют очень важное значение.

Представитель действующей в Японии школы дзен буддизма Азума Аруши сообщил, что впервые посетил Азербайджан в 2017 году. Гость выразил признательность Президенту Ильхаму Алиеву за участие в столь интересной встрече. Он сказал, что является автором научных статей об исламской религии. Азума Аруши отметил важность межрелигиозного диалога.

Говоря о значении Бакинского саммита, представитель Палестины Махмуд Сидги подчеркнул, что каждое из выступлений, прозвучавших здесь, призывает к диалогу. Поэтому необходимо обратить серьезное внимание на мнения, озвученные на саммите.

Митрополит Мардин-Диярбекира Салиба Озмен отметил важность восстановления мира и стабильности на планете. На Бакинском саммите озвучиваются важные призывы к укреплению мира и стабильности, и это имеет большое значение.

Епископ Лоука Аль-Хоури поздравил Аллахшукюра Пашазаде с 70-летним юбилеем. Он также выразил признательность Президенту Азербайджана за инициативу по проведению столь важного мероприятия. "Отличие этого саммита от других международных мероприятий заключается в том, что этот форум способствует укреплению мира между религиями и цивилизациями", - сказал он.

Советник Президента Сенегала по вопросам религии Мансур Ниасс пожелал мира и спокойствия народам планеты. Он отметил, что исламская религия приглашает народы мира к дружбе и братству. Мир и стабильность являются факторами, влияющими на формирование здорового мышления будущих поколений.

Член Исполнительного Комитета Европейского конгресса раввинов Изхаг Даян отметил, что всех людей, населяющих планету, можно считать членами одной семьи. Мнения могут быть различны, однако это не должно приводить к конфликтам между людьми.

Член Совета директоров Международного центра межрелигиозного и межкультурного диалога KAİCİİD Мухаммед Аль-Шаммак отметил, что Бакинский саммит является хорошей платформой для пропаганды диалога, сотрудничества и взаимопонимания. Мы должны воспользоваться этой возможностью.

Муфтий Узбекистана Осман хан Алимов рассказал о дружественных и братских отношениях между узбекским и азербайджанским народами. Он также отметил сотрудничество религиозных лидеров двух стран.

Глава консультативного совета улемов Индонезии Мухаммед Сиямсаддин отметил, что саммит, организованный в Баку, является важной платформой диалога для мировой общественности. Религиозные лидеры мира получили возможность провести обмен мнениями на саммите.

Председатель Вакфа группы "Мармара" Аккан Сувер выразил признательность Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву за условия, созданные для проведения столь важных обсуждений на II Саммите религиозных лидеров мира. Он отметил, что сегодня проходит обмен мнениями между людьми, принадлежащими к различным религиям и национальностям: "Это имеет очень большое значение. Азербайджанское государство в очередной раз показывает свою политику мультикультурализма".

Пленарное заседание продолжило работу обсуждениями.