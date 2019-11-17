Для участия в предстоящих муниципальных выборах в центральные избирательные комиссии обратились 41 841 человек.

Об этом на заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана сказал председатель структуры Мазахир Панахов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, 27 249 кандидатов обратились в индивидуальном порядке, 14 564 человек выдвинуты со стороны политических партий. Из них 22 529 человек были зарегистрированы.

Панахов добавил, что 70 процентов обратившихся - мужчины, а 30 - женщины.

Отметим, что 23 декабря 2019 года в Азербайджане пройдут муниципальные выборы.