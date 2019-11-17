Ситуация в Боливии с каждым днем становится все критичнее: президент страны сбежал в Мексику, власть в руках оппозиции, на улицах беспорядки и хаос. Свирепствуют мародеры, уже есть данные о десятках погибших. Страна скатывается в анархию. Азербайджанские радикалы, тем временем, продолжают приводить Боливию и события в ней в пример. К этому они хотят привести Азербайджан?

В ходе противостояния между демонстрантами и сотрудниками силовых структур в Боливии погибли пятеро сторонников Эво Моралеса, который на фоне массовых протестов подал в отставку с поста президента. Кровопролитием обернулись выступления в городе Кочабамба. Тысячи людей, как передает Франс-Пресс, пытались пробиться через кордоны полиции и армии на центральные улицы. Они требуют возвращения Моралеса и обвиняют его политических оппонентов в государственном перевороте.

Межамериканская комиссия по правам человека подтверждает сообщения о гибели демонстрантов, обвинив полицию и армию в непропорциональном использовании силы. По данным правозащитников, военные открыли огонь, чтобы разогнать протестующих. В полиции Кочабамбы утверждают, что у демонстрантов тоже было огнестрельное оружие, а также коктейли молотова, самодельные гранатомёты и взрывные устройства.

Эво Моралес назвал произошедшее "резнёй" и "геноцидом". Он заявляет о намерении вернуться, чтобы быть вместе с народом после "государственного переворота". Моралес ушёл в отставку 10 ноября после того, как это требование оппозиции поддержали армия и полиция. До этого он признал выводы комиссии наблюдателей о серьёзных нарушениях на прошедших президентских выборах и назначил досрочное голосование.

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.
Власть приняла оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес. Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий, несмотря на отсутствие кворума в парламенте в момент голосования по этому вопросу.
 
Как известно, о людях судят не по словам, а по делам. Но азербайджанские оппозиционеры-радикалы кроме клеветы в адрес власти, грантоедства и грязных провокаций ни в чем другом себя не проявили. И это факт. А то, что азербайджанская радикальная оппозиция в народе никакого влияния не имеет, как не имеет и талантливых, интересных политиков, и говорить не приходится.
 
Для этих людей важна не политическая борьба, а деньги, которые определенные круги на Западе на эту борьбу выделяют. Своим спонсорам - и имеющимся, и потенциальным - нужно показать, что работа идет, что нужно и дальше выделять деньги на дестабилизацию ситуации в Азербайджане. Любому работодателю нужны отчеты о проделанной работе, даже в таком грязном бизнесе. А что может быть лучше отчета о беспорядках, о погибших мирных гражданах, о мародерах, о сожженных и разграбленных городах? 

Именно поэтому Боливия и хаос в этой стране - такой желанный пример для Али Керимли и других азербайджанских радикалов. Ради денег и власти они готовы пожертвовать всей страной, будущим миллионов наших сограждан. Им плевать на всех нас и наши проблемы. У них нет идей, программы, путей решения проблем, видения.

Все, что Керимли и компания могут предложить, - это разрушение Азербайджана, это возвращение в хаос начала девяностых, разруху, беззаконие и гражданскую войну. Им все равно - в Боливию превратить Азербайджан, или в Сирию, лишь бы уничтожить страну. Потому что только через разрушение Азербайджана, через дестабилизацию ситуации радикалы смогут разграбить то, что останется от нашей страны и получить "заслуженный" гонорар от зарубежных спонсоров. 
 
Они с радостью предадут интересы Азербайджана и свой народ - лишь бы цену хорошую предложили. 
 
Э. Ибрагимов