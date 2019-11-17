Беспорядки как в Боливии, убийства как в Сирии - вот во что радикалы хотят превратить Азербайджан
Ситуация в Боливии с каждым днем становится все критичнее: президент страны сбежал в Мексику, власть в руках оппозиции, на улицах беспорядки и хаос. Свирепствуют мародеры, уже есть данные о десятках погибших. Страна скатывается в анархию. Азербайджанские радикалы, тем временем, продолжают приводить Боливию и события в ней в пример. К этому они хотят привести Азербайджан?
В ходе противостояния между демонстрантами и сотрудниками силовых структур в Боливии погибли пятеро сторонников Эво Моралеса, который на фоне массовых протестов подал в отставку с поста президента. Кровопролитием обернулись выступления в городе Кочабамба. Тысячи людей, как передает Франс-Пресс, пытались пробиться через кордоны полиции и армии на центральные улицы. Они требуют возвращения Моралеса и обвиняют его политических оппонентов в государственном перевороте.
Межамериканская комиссия по правам человека подтверждает сообщения о гибели демонстрантов, обвинив полицию и армию в непропорциональном использовании силы. По данным правозащитников, военные открыли огонь, чтобы разогнать протестующих. В полиции Кочабамбы утверждают, что у демонстрантов тоже было огнестрельное оружие, а также коктейли молотова, самодельные гранатомёты и взрывные устройства.
Эво Моралес назвал произошедшее "резнёй" и "геноцидом". Он заявляет о намерении вернуться, чтобы быть вместе с народом после "государственного переворота". Моралес ушёл в отставку 10 ноября после того, как это требование оппозиции поддержали армия и полиция. До этого он признал выводы комиссии наблюдателей о серьёзных нарушениях на прошедших президентских выборах и назначил досрочное голосование.
Именно поэтому Боливия и хаос в этой стране - такой желанный пример для Али Керимли и других азербайджанских радикалов. Ради денег и власти они готовы пожертвовать всей страной, будущим миллионов наших сограждан. Им плевать на всех нас и наши проблемы. У них нет идей, программы, путей решения проблем, видения.
Все, что Керимли и компания могут предложить, - это разрушение Азербайджана, это возвращение в хаос начала девяностых, разруху, беззаконие и гражданскую войну. Им все равно - в Боливию превратить Азербайджан, или в Сирию, лишь бы уничтожить страну. Потому что только через разрушение Азербайджана, через дестабилизацию ситуации радикалы смогут разграбить то, что останется от нашей страны и получить "заслуженный" гонорар от зарубежных спонсоров.
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