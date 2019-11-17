Ситуация в Боливии с каждым днем становится все критичнее: президент страны сбежал в Мексику, власть в руках оппозиции, на улицах беспорядки и хаос. Свирепствуют мародеры, уже есть данные о десятках погибших. Страна скатывается в анархию. Азербайджанские радикалы, тем временем, продолжают приводить Боливию и события в ней в пример. К этому они хотят привести Азербайджан?

В ходе противостояния между демонстрантами и сотрудниками силовых структур в Боливии погибли пятеро сторонников Эво Моралеса, который на фоне массовых протестов подал в отставку с поста президента. Кровопролитием обернулись выступления в городе Кочабамба. Тысячи людей, как передает Франс-Пресс, пытались пробиться через кордоны полиции и армии на центральные улицы. Они требуют возвращения Моралеса и обвиняют его политических оппонентов в государственном перевороте.

Межамериканская комиссия по правам человека подтверждает сообщения о гибели демонстрантов, обвинив полицию и армию в непропорциональном использовании силы. По данным правозащитников, военные открыли огонь, чтобы разогнать протестующих. В полиции Кочабамбы утверждают, что у демонстрантов тоже было огнестрельное оружие, а также коктейли молотова, самодельные гранатомёты и взрывные устройства.

Эво Моралес назвал произошедшее "резнёй" и "геноцидом". Он заявляет о намерении вернуться, чтобы быть вместе с народом после "государственного переворота". Моралес ушёл в отставку 10 ноября после того, как это требование оппозиции поддержали армия и полиция. До этого он признал выводы комиссии наблюдателей о серьёзных нарушениях на прошедших президентских выборах и назначил досрочное голосование.

На состоявшихся 20 октября выборах президент Эво Моралес одержал победу уже в первом туре, но его основной соперник Карлос Меса не признал результаты голосования. В крупных городах начались акции протеста. Вооруженные силы Боливии призвали Моралеса покинуть пост для обеспечения стабильности в стране, после чего он объявил об отставке и уехал в Мексику с другими представителями высшего руководства.