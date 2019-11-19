"Армия" сетевых троллей Али Керимли дошла до тупиковой ситуации - ее прижали со всех сторон недавние разоблачения, а теперь и новые технологии Facebook и Instagram по распознаванию фейковых профилей и новостей.

Управление троллями в социальных сетях для "лидеров" радикалов с каждым днем становится все более трудным и убыточным делом, ведь деньги, полученные обманным путем от зарубежных инвесторов на свое содержание, приходится тратить и на них, а передовые системы распознавания фейков Марка Цукерберга то и дело постепенно начинают вставлять палки в колеса.

Интересно то, что сообщения о том, что у ПНФА есть собственная сеть клавиатурных "войск", появились давно, но Али Керимли и другие представители партии всегда яростно их опровергают. Но от улик и доказательств невозможно укрыться.

Например, некоторое время назад в Сети была опубликована сенсационная аудиозапись, на которой член правления партии Народного фронта Азербайджана Рашид Турабов дает указания сетевым троллям, которые работают в азербайджанском сегменте Интернета. Эта аудиозапись сделала актуальными обсуждения о том, каких масштабов достигает сеть троллей, которых контролируют радикалы.

Позже владелец газеты "Ени Мусават" Рауф Арифоглу в беседе с журналистами раскрыл всю аферу Керимли, назвав его главным создателем и содержателем "армии троллей" в Азербайджане. Арифоглу сказал, что у каждого оппозиционера есть по 20-30 фейковых профилей. Глава газеты отметил, что поскольку когда-то был близок с Али Керимли, он очень хорошо знает, насколько профессионально ПНФА погружена в этот процесс. По словам Арифоглу, все это было организовано в Facebook в 2010-2013 годах. Али Керимли настаивал на организации этой сети Интернет-троллей. Вдохновлен он был Тунисом, Египтом и "арабской весной".

"У Али Керимли есть 11 поддельных профилей, о которых я знаю. Пять из них зарегистрированы, как женщины. То есть иногда Али Керимли заходит в Facebook и под женскими именами проклинает своих противников. На днях и Гюльтекин Гаджибейли таким же образом оказалась "мужчиной" - разоблачен ее фальшивый профиль под именем Тюркель Огуз", - добавил Р.Арифоглу.

Третьим провалом Керимли стало поручение подключить этих самых троллей к акции по оправданию Гахраманлы, который, как оказалось, избивал и мучал свою семью. Скандал широкого масштаба в очередной раз ударил по репутации ПНФА, которая и так давно уже находится в состоянии живого трупа. Но неожиданным поворотом стало то, что "фабрика" троллей отказала Али Керимли. Его же собственные тролли отказались участвовать в этой акции, заявив что поступки Фуада Гахраманлы бесчеловечны. Некоторые же оппозиционные тролли вообще заявили, что поддерживают феминизм, и участвовать в таких делах по заказу Керимли не намерены.

И вот теперь после всего этого очередную палку в колеса начинает вставлять Цукерберг.

Во-первых, Facebook уже год разрабатывает системы, различного рода алгоритмы и искусственные интеллекты для борьбы с фейк-аккаунтами и новостями, которые, по мнению главы компании, стали наносить вред обществу в мире и странам.

Новая система определяет фейк-профили, обращая внимание на контент и комментарии, которые публикуются в сети. Искусственный интеллект Facebook также научили определять и удалять лже-профили по фотографиям, ведь фото людей к этим профилям чаще всего находятся в Интернете, берутся из личных профилей людей, которые живут в других странах, немного сойдут на вид под азербайджанца и совсем не подозревают, что станут некими Мамедами Мамедовыми в руках некоего Али Керимли. В целом помощь специально обученного ИИ не нужна, чтобы узнать, кто настоящий, а кого не существует - поиск по фотографиям в Google легко выявляет кому действительно принадлежит лицо на фотографии фейка. Просто Марку нужно бороться с этими политиканами и ненавистниками по всему миру. Одна комната сотрудников Facebook не в состоянии отследить миллионы лжецов, а вот ИИ делает это за считанные секунды. Модератору нужно лишь нажать на красивую кнопку БАН.

Цукерберг вводит эти новые меры по защите перед выборами президента США, которые пройдут в 2020 году. В рамках новой политики Facebook будет:

1. защищать учетные записи кандидатов и членов их команд с помощью Facebook Protect. Администраторы страниц в Facebook и Instagram могут зарегистрироваться в системе и пригласить туда членов своей организации. В случае взлома или атаки на один из аккаунтов сети, соцсеть защитит другие учетные записи организации

2. добавлять дополнительную информацию об организации, стоящей за Страницей, включая юридическое название, город, номер телефона или сайт

3. отдельно маркировать политическую рекламу, а также показывать расходы кандидатов в президенты на рекламу

4. предотвращать распространение дезинформации. Начиная с ноября, Facebook и Instagram помечают фейковый контент.

Позже систему планируется предоставить и другим странам при запросе.

Во-вторых, новое пользовательское соглашение Facebook, вступившее в силу еще в прошлом году, еще больше сократит "армию" троллей Али Керимли. Один из пунктов соглашения гласит, что любой "хейт спич" и оскорбления будут удаляться соцсетью, предупреждая отправителя, что скоро наступит бан.

Все бы ничего, если бы эти тролли умели писать, что-то кроме оскорблений и разжигания ненависти. Можно с уверенностью сказать, что ни один из них не читал этого пользовательского соглашения, да и вообще любое соглашение в своей жизни. Их никто никогда не читает. Это "занудный текст", от которого все пытаются быстро избавиться, нажимая ОК, Далее, Далее, Далее, Принять. Есть много случаев, когда простые граждане по всему банились искусственным интеллектом просто за мелкое надругательство или оскорбление. Представьте, сколько будет забанено троллей, роль которых состоит только в том, чтобы сеять ложь и ненависть.

Поэтому для Али Керимли настали еще более смутные времена. "Армия" троллей ему всегда нужна была для того, чтобы показать, как, якобы, много у него "сторонников". Но когда Facebook начнет массово банить всех налево-направо, выяснится, что этих "сторонников" всего человек 20, которые и вели эти забаненные фейк-профили. Всем вокруг сразу, без лишних доказательств, станет понятно, что он из себя представляет.

Мехти Ахмедзаде