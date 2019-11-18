Мы будем делать все необходимое для успешного и безопасного развития Нахчывана.

Об этом, как сообщает Day.Az, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая председателя Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васифа Талыбова.

"В прошлом году доходы бюджета Нахчывана составляли около 400 миллионов манатов. В настоящее время обсуждаются вопросы бюджета на очередной год. Конечно, мы будем делать все необходимое для успешного и безопасного развития Нахчывана. Однако хочу обратить ваше внимание на следующий вопрос. Только 22 процента бюджета Нахчывана формируются за счет местных доходов, то есть, только 83 миллиона из 383 миллионов манатов формируется за счет местных доходов, остальные 300 миллионов манатов дотируются из Баку. Считаю, что в предстоящие годы необходимо провести работу, направленную на увеличение местных доходов, чтобы их процентное соотношение возросло. Уверен, что в этом случае появится еще больше возможностей для реализации социальных и промышленных проектов", - сказал глава государства.

По его словам, сегодня в Нахчыване, как и во всей стране, полностью должна быть обеспечена прозрачность в финансовой и экономической сферах.

"Должен сказать, что в результате проведенных реформ только за 10 месяцев нынешнего года бюджетные доходы превысили план на 850 миллионов манатов. Половина их сформировалась за счет таможенных, а другая половина - за счет налоговых органов. Эти средства связаны исключительно с реформами, проведенными в управлении, прозрачностью, они позволяют нам повысить зарплаты, пенсии, увеличить средства на инвестиционные проекты. Поэтому при рассмотрении бюджета на следующий год необходимо предпринять дополнительные шаги для увеличения абсолютных цифр местных доходов, а также повышения процента местных доходов в общем бюджете", - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.