Сегодня пройдет очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, на котором будет обсужден 21 вопрос, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

На заседании будут обсуждаться дополнения и поправки в Кодекс об административных проступках, Семейный кодекс, Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, в законы "Об информации, информатизации и защите информации", "О правах ребенка", "Об образовании", "О рекламе", "О дошкольном образовании" и др.