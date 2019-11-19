https://news.day.az/politics/1177073.html Стало известно, какие вопросы обсудят сегодня азербайджанские депутаты
Стало известно, какие вопросы обсудят сегодня азербайджанские депутаты
Сегодня пройдет очередное пленарное заседание Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана, на котором будет обсужден 21 вопрос, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
На заседании будут обсуждаться дополнения и поправки в Кодекс об административных проступках, Семейный кодекс, Гражданский кодекс, Гражданско-процессуальный кодекс, Трудовой кодекс, в законы "Об информации, информатизации и защите информации", "О правах ребенка", "Об образовании", "О рекламе", "О дошкольном образовании" и др.
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