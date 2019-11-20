Газета "Грапарак" накануне распространила неприятную новость. В армяно-британских отношениях что-то не так, бьет тревогу издание. Дело в том, что на днях министр иностранных дел Армении принял временного поверенного в делах Великобритании Дэвида Морана. Это означает, что Великобритания снижает уровень своего представительства от посла в Армении до поверенного. "Это очень серьезный жест в дипломатии", - сказал газете источник в МИД.

Газета напомнила, что некоторое время назад послом Великобритании в Армении был назначен этнический армянин Алан Гогбашян, но затем Лондон аннулировал утвержденную кандидатуру. При этом Лондон имеет блестящие отношения с Баку. Как это понимать?..

Эксперты утверждают, что ситуация с Великобританией имеет несколько аспектов: начиная с Амулсара и до "флирта" властей Армении с Россией.

Кстати, об Амулсаре.

Затихший было скандал вокруг разработки британо-американской Lydian Амулсарского золоторудного месторождения в Армении начал разгораться вновь.

На днях стало известно, что иск о признании недействительной оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по программе освоения золотоносного рудника "Амулсар" отклонен Административным судом Армении. Иск против Lydian был представлен министром окружающей среды.

В связи с этим посол США в Армении Линн Трейси сделала пару очень конкретных заявлений, адресованных армянским властям.

Как пишут армянские СМИ, в интервью Civilnet американский дипломат заявила, что подход США по вопросу Амулсарского месторождения заключается в том, чтобы было обеспечено справедливое отношение к этому проекту.

"Я также подчеркиваю необходимость прозрачных и предсказуемых правил, так же как и необходимость в предсказуемости принятия решений. В конце концов, это те ситуации, за которыми пристально будут следить зарубежные инвесторы для того, чтобы определить отношение к иностранным инвесторам в республике с точки зрения прозрачности и справедливости", - сказала дипломат.

На уточнение, действительно ли, на ее взгляд, эта ситуация вокруг месторождения негативно сказывается на настроениях потенциальных западных инвесторов, Трейси заверила, что безусловно. По ее словам, эта та ситуация, за которой следят иностранные инвесторы, которые при принятии своих решений будут учитывать ситуацию вокруг Амулсарского месторождения.

Напомним, что аналогичные предупреждения делал Еревану и предшественник Трейси Ричард Миллз. "Если этот вопрос не будет быстро разрешен, то на Армению падет тень с точки зрения привлекательности для бизнеса", - сказал он как-то армянским журналистам.

Между тем, в понедельник на встрече жителей прилегающих к месторождению общин было заявлено, что дорога к Амулсару, заблокированная уже больше года, открыта не будет.

Как будет выкручиваться в сложившейся ситуации премьер-министр Никол Пашинян, застрявший между последствиями популизма и международными обязательствами страны, - это его проблема.

Отметим, что в рамках проектах Lydian Armenia уже инвестировала 500 миллионов долларов.

Зульфугар Ибрагимов