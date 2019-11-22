Народная артистка Фидан Гаджиева: Акция по посадке деревьев в честь Насими внесет важный вклад во благо нашего общего будущего
Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 000 деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими невероятно прекрасна.
Об этом в беседе с Day.Az сообщила известная оперная певица, директор детской музыкальной школы №6 имени А. Бакиханова, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева.
Фидан Гаджиева отметила, что деревья, посаженные в честь Насими, сохранят память о великом азербайджанском поэте, а главное - улучшат климат страны, что повлияет и на климат всего мира. Эта акция внесет важный вклад в наше общее будущее, в жизнь наших потомков.
Народная артистка добавила, что также с большим удовольствием примет участие в акции.
"Посадить столько деревьев в один день в честь великого Насими - великолепная идея. И неудивительно, что подобную инициативу выдвинула именно Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Я восхищаюсь ее деятельностью. Она очень внимательно и чутко заботится о нашей культуре, нашей истории. Благодаря ей о нас знают, нашу культуру уважают", - сказала наша собеседница.
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