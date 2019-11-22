Инициатива Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой по посадке в один день 650 000 деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими невероятно прекрасна.

Об этом в беседе с Day.Az сообщила известная оперная певица, директор детской музыкальной школы №6 имени А. Бакиханова, народная артистка Азербайджана Фидан Гаджиева.

Фидан Гаджиева отметила, что деревья, посаженные в честь Насими, сохранят память о великом азербайджанском поэте, а главное - улучшат климат страны, что повлияет и на климат всего мира. Эта акция внесет важный вклад в наше общее будущее, в жизнь наших потомков.

Народная артистка добавила, что также с большим удовольствием примет участие в акции.

"Посадить столько деревьев в один день в честь великого Насими - великолепная идея. И неудивительно, что подобную инициативу выдвинула именно Первый вице-президент Мехрибан Алиева. Я восхищаюсь ее деятельностью. Она очень внимательно и чутко заботится о нашей культуре, нашей истории. Благодаря ей о нас знают, нашу культуру уважают", - сказала наша собеседница.