Завершается каденция чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Азербайджане Дана Става.

Как сообщили в посольстве Израиля в Азербайджане, 21 ноября господин Став покинет Баку. Его сменит на этом посту Джордж Дик. Новый посол прилетит в Баку в тот же день, передает Day.Az со ссылкой на stmegi.com.

Отметим, что Дан Став возглавлял израильскую дипмиссию в Баку с 2015 года. Новоназначенный посол Джорд Дик - кадровый дипломат, он стал первым представителем общины арабов-христиан, назначенным на пост посла Государства Израиль.

Дик, уроженец и житель Яффо, работающий в МИД Израиля более десяти лет.

Ранее занимал должности секретаря посольства в Нигерии и в Норвегии, а также временного поверенного в этой скандинавской стране во время приостановления дипотношений двух стран в период операции "Нерушимая скала".

Новый посол - юрист по образованию, имеет степень магистра международного права.