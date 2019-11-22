Правительство России уделяет особое внимание логистике двустороннего экономического и гуманитарного сотрудничества с Азербайджаном, заявил в беседе с корреспондентом Вестник Кавказа министр экономического развития РФ Максим Орешкин на полях X Российско-Азербайджанского межрегионального форума, отвечая на вопрос о значении строительства новой трансграничной трассы через реку Самур, передает Day.Az.

"Транспортно-логистический вопрос - один из самых ключевых, ведь у нас есть и сухопутная граница, и взаимодействие по Каспию. По всем этим направлениям нужно работать так, чтобы у граждан и бизнеса были минимальные издержки с точки зрения и времени, и финансовых затрат, чтобы и товары, и люди перемещались между нашими странами активно", - подчеркнул он.

"Это вопрос и торговли, и, например, туризма. Необходимо хорошее транспортное сообщение, как железнодорожное, так и автомобильное, чтобы всегда была возможность сесть в автомобиль и поехать посмотреть Баку и другие прекрасные города Азербайджана", - обратил внимание министр экономического развития России.

"Логистике посвящена отдельная дорожная карта российско-азербайджанского сотрудничества. Мы уделяем этому крайне важное внимание и будем продолжать работать", - заключил Максим Орешкин.

X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР.