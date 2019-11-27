В Баку прошла очередная встреча в формате Россия-НАТО. В азербайджанской столице встретились начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Герасимов и глава Военного комитета НАТО сэр Стюарт Пич.

Как сообщается, стороны обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской безопасности, возможных мерах по предотвращению инцидентов на линии соприкосновения Россия - НАТО, включая перспективу возобновления диалога военных экспертов, а также обсудили обстановку в кризисных регионах.

Отметим, что в 2018 году на бакинской площадке состоялись три встречи в подобном формате, а прошедшая 26 ноября встреча стала второй в текущем году. Как отметил на встрече с Герасимовым Президент Ильхам Алиев, это уже традиция, которая живет и будет продолжаться.

"Мы это расцениваем как знак большого доверия к нам. Потому что многие страны могли бы быть местом проведения таких встреч, но то, что выбор пал на Баку, и эта традиция сохраняется уже третий год - начало встречам было положено в 2017 году - говорит о том, что это место приносит результаты. Мы так думаем", - сказал глава государства.

Какие цели ставятся перед форматом Россия-НАТО и почему для очередной встречи военных представителей двух полюсов вновь был выбран Баку? Ответить на этот вопрос мы попросили известного российского эксперта, главного редактора журнала "Национальная оборона" Игоря Коротченко.

Отношения России и НАТО находятся на уровне замерзания, сказал российский эксперт. Это, считает он, ненормально, но вина за такую ситуацию лежит на Североатлантическом альянсе, который не желает поддерживать равноправные партнерские отношения с Российской Федерацией и Организацией Договора о коллективной безопасности.

"Растет военная напряженность на западных границах России, НАТО проводит учения, носящие откровенно агрессивный характер, отрабатываются планы военных действий против российской стороны. В этих условиях переговоры между высокопоставленными военными НАТО и России - это попытка найти точки соприкосновения и исключить риск реализации самых плохих сценариев", - сказал Коротченко.

По его словам, в любом случае, диалог это лучше чем война или же развитие событий по траектории, которая может привести к негативному исходу. Поэтому переговоры Герасимова с натовскими коллегами высокого уровня очень важны.

Что касается проведения встреч именно в Баку, то, как отметил Игорь Коротченко, для этого есть несколько причин.

Для переговоров подобного плана нужна авторитетная переговорная площадка, подчеркнул наш собеседник. В советские времена такой площадкой была Финляндия, в частности Хельсинки, где проходили встречи высокого уровня для поиска взаимоприемлемых компромиссов и разрядки ситуации.

"Сегодня такой авторитетной площадкой является Азербайджан как государство, которое пользуется уважением на международной арене. И подтверждением высокого статуса Азербайджана является то, что Валерий Герасимов уже не первый раз встречается с натовскими представителями именно в Баку. Я считаю, что это показатель международного авторитета Азербайджана. Здесь обеспечены все необходимые условия для плодотворности таких встреч, что очень важно. Плюс Азербайджан за последние годы приобрел большой опыт в проведении международных саммитов, различных мероприятий самого высокого уровня. Это тоже в пользу выбора Баку в качестве переговорной площадки для ведения диалога о будущем урегулировании ситуации в Европе и разрядке напряженности. В любом случае, мы благодарны Азербайджану за те усилия и те возможности, которые он предоставляет для того, чтобы Россия и НАТО, Россия и США могли искать точки соприкосновения и пути снижения напряженности", - отметил Игорь Коротченко.

Лейла Таривердиева