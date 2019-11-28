В последние годы взаимоотношения между Россией и Азербайджаном становятся все более тесными.

Об этом в четверг сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента), профессор Академии государственного управления при Президенте Азербайджана, доктор политических наук Эльман Насиров.

Высокий уровень личных отношений между президентами двух стран играет большую роль в улучшении сотрудничества, считает он.

"Итоги первого официального визита в Россию Первого вице-президента Мехрибан Алиевой еще раз доказали, что отношения между Азербайджаном и Россией постоянно находятся в стадии роста. Встречи, проведенные в рамках визита, открытие павильона "Азербайджан" на Х Азербайджано-российском межрегиональном форуме показали, что отношения между двумя странами являются результатом стратегического партнерства, добрососедства и искренней дружбы", - отметил Насиров.

Отметив, что этот визит имеет большое общественно-политическое значение, депутат сказал, что азербайджано-российские отношения также являются результатом взаимовыгодного сотрудничества, основанного в первую очередь на равноправии.

Насиров отметил, что отношения между двумя странами развиваются во всех сферах и, в частности, наибольшая динамика роста наблюдается в ненефтяном секторе.

"Факты доказывают, что за девять месяцев 2019 года Азербайджан экспортировал ненефтяную продукцию стоимостью 1,413 миллиарда долларов. В этом списке на первом месте стоит Россия и объем экспорта в эту страну составил 465,6 миллиона долларов. В то же время, встреча Мехрибан Алиевой и Президента России Владимира Путина в рамках визита, а также высказывания, озвученные на этой встрече, показывают, что между двумя странами тесные связи на самом высоком государственном уровне", - подчеркнул Эльман Насиров.

Он добавил, что и Азербайджан, и Россия крайне заинтересованы в развитии этих отношений. Связи в сферах сельского хозяйства, машиностроения, туризма развиваются быстрыми темпами и обеспечивают крайне широкие возможности и перспективы.