Исрафил Айдын оглу Мамедов назначен исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана. 

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев. 