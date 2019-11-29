https://news.day.az/politics/1180654.html Назначен новый глава Государственного нефтяного фонда Азербайджана
Назначен новый глава Государственного нефтяного фонда Азербайджана
Исрафил Айдын оглу Мамедов назначен исполнительным директором Государственного нефтяного фонда Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующее распоряжение подписал Президент Азербайджана Ильхам Алиев.
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