https://news.day.az/politics/1180737.html Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между Азербайджаном и Бангладешем
Президент Ильхам Алиев утвердил соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между Азербайджаном и Бангладешем
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении соглашения о сотрудничестве в сфере культуры между Азербайджаном и Бангладеш.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Согласно указу, утверждается соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между правительством Азербайджана и правительством Бангладеш, подписанное 26 октября 2019 года в Баку.
После вступления Соглашения в силу министерство культуры Азербайджана обеспечит осуществление его положений.
Министерство иностранных дел направит правительству Бангладеш извещение о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.
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