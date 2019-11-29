Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал указ об утверждении соглашения о сотрудничестве в сфере культуры между Азербайджаном и Бангладеш.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Согласно указу, утверждается соглашение о сотрудничестве в сфере культуры между правительством Азербайджана и правительством Бангладеш, подписанное 26 октября 2019 года в Баку.

После вступления Соглашения в силу министерство культуры Азербайджана обеспечит осуществление его положений.

Министерство иностранных дел направит правительству Бангладеш извещение о выполнении всех внутригосударственных процедур, необходимых для вступления Соглашения в силу.