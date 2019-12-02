Решение о роспуске Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана является своевременным и продуманным шагом в свете реформ в Азербайджане.

Такое мнение высказал Trend известный турецкий эксперт, профессор Тогрул Исмаил, передает Day.Az.

По словам турецкого аналитика, это решение имеет четкое обоснование.

"Азербайджан сегодня активно развивается во многих сферах экономики, производства, образования, и этому в большой степени способствовали коренные реформы, которые проводились на протяжении последних лет под руководством главы государства. Как результат этой государственной политики, сегодня Азербайджан, по праву, считается ведущей страной в регионе Южного Кавказа и пользуется достаточно высоким имиджем в мире. Страна повысила свой рейтинг в системе международных отношений, благодаря грамотной и взвешенной государственной политике, проводимой под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, который дал старт масштабному процессу реформ. Сегодня этот процесс успешно продолжается и дает положительные результаты", - заявил Тогрул Исмаил.

По словам турецкого профессора, структурные и кадровые изменения, проведенные в этом году, также были частью важных реформ.

"Поэтому решение о роспуске парламента является закономерным шагом. На мой взгляд, Азербайджан нуждается в реформировании политики самого парламента, как законодательного органа страны. Азербайджан должен еще более активно продвигать реформаторские инициативы и принимать важные решения", - сказал Тогрул Исмаил.

Отметим, что Милли Меджлис (парламент) принял обращение к Президенту Азербайджана о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов.

На сегодняшнем пленарном заседании парламента вице-спикер Бахар Мурадова зачитала проект решения Милли Меджлиса Азербайджана по обращению к Президенту Ильхаму Алиеву в связи с роспуском парламента и назначением внеочередных парламентских выборов.

Проект обращения был поставлен на голосование и принят 99 голосами.

С соответствующей инициативой выступили на сегодняшнем заседании парламента депутаты от правящей партию "Ени Азербайджан" (ПЕА).

Депутаты объяснили свою инициативу реформами, проводимыми в Азербайджане, и подчеркнули, что важно, чтобы реформы охватили и законодательную ветвь власти. После обсуждений было принято решение об обращении к Президенту Азербайджана с просьбой о роспуске парламента и назначении досрочных парламентских выборов.

Отметим, что на днях было проведено заседание Политического совета ПЕА, а также встреча с депутатами, представляющими партию в парламенте. На заседании, депутатам было рекомендовано выступить с инициативой о роспуске Милли Меджлиса.

Напомним, что последние выборы в Азербайджане прошли первого ноября 2015 года.

Милли Меджлис (парламент) Азербайджана состоит из 125 депутатов, которые избираются по мажоритарной системе.