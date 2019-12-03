Реформы законодательной, исполнительной и судебной власти, а также системы регулирования и контроля местного самоуправления и финансовых услуг, в соответствии со стратегической политикой Президента Ильхама Алиева, служат, прежде всего, интересам граждан и бизнеса, заявил Исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций, доктор экономических наук Вюсал Гасымлы.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Открытие новой страницы реформ государственного управления Президентом Ильхамом Алиевым стало историческим событием после устранения негативного воздействия внешних потрясений на стратегические дорожные карты и возрождения линий развития благодаря новым экономическим драйверам.

"Целью реформы государственного управления является дальнейшее укрепление независимости государства, повышение степени удовлетворенности граждан, установление оптимальных отношений между государственным и рыночным регулированием, а также более эффективное реагирование на местные, региональные и глобальные вызовы Азербайджана", - сказал эксперт.

Гасымлы отметил, что проводимые под руководством Президента Ильхама Алиева реформы исполнительной ветви власти будут стимулировать развитие электронного правительства, его компактную, мобильную и целенаправленную деятельность, переход от "оne-stop-shop" к "non-stop-shop", внедрение принципа "оnly one entry", переход от реактивных услуг к проактивным. В то же время, сказал эксперт, госуправление обеспечивает переход от вынужденных реформ к добровольному соблюдению, от императивного управления - к регулированию, от теневой экономики к легализации.

"Реформа госуправления будет способствовать развитию государственно-частного диалога. В этом контексте появляются новые возможности для реформы государственного и частного секторов, включая корпоративное управление. Реформы в судебной системе включают развитие электронного суда, повышение качества правосудия, прозрачности судов, улучшение исполнения судебных решений, гуманизацию и деинституционализацию, совершенствование правовой и технической базы судебной власти. Реформы в сферах исполнительной и судебной власти продолжаются в законодательной. В результате досрочных выборов новый парламент получит более систематическую поддержку хода реформ, дальнейшего усиления общественного контроля и участия граждан в государственном управлении. Есть возможности для формирования нового законодательного корпуса, а также для институциональных улучшений. Формирование нового парламента в рамках реформ государственного управления повысит ответственность законодательной власти. Муниципальные выборы также будут способствовать обновлению органов местного самоуправления", - сказал Гасымлы.

Эксперт также напомнил, что под руководством Президента Ильхама Алиева создана эффективная система государственного управления: Согласно субиндикатору Всемирного банка "Эффективность правительства" Азербайджан достиг наибольшего прогресса в регионе в 2007-2018 годах. Таким образом, за сопоставимый период Азербайджан поднялся на семь ступеней, обогнав по темпу роста Казахстан, Узбекистан, Грузию и др. Также Азербайджан занимает 39-е место в Отчете о глобальной конкурентоспособности в категории "независимость суда", третье место по критерию нагрузки регулирования правительства, 11-е - по критериям устойчивости политики правительства и пятое - по реакции правительства на изменения.

"Реформы государственного управления в Азербайджане обеспечат системность и устойчивость дальнейших экономических и социальных реформ, будут способствовать устойчивому развитию страны. Самое главное, что реформы носят системный, плавный характер и не требуют напряжения, что повышает доверие населения к реформам. Азербайджан развивается эволюционно, а не через социально-политические катаклизмы. Азербайджан повышает свою конкурентоспособность на глобальном уровне, повышая эффективность управления", - подытожил Гасымлы.