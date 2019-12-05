С апреля 2018 года армянское общество мучил и не давал покоя один вопрос: почему экс-президент Серж Саргсян все еще на свободе? Многие полагали, что Серж отправится под следствие вслед за Робиком - Робертом Кочаряном. Но прошло почти два года, а Саргсян живет спокойно и всеобщее раскулачивание и повальные политические репрессии почему-то обходят его стороной.

Как предполагают аналитики, возможно, причиной неприкосновенности экс-президента является то, что он добровольно отказался от власти. Хотя, по мнению многих, в дни апрельского переворота перед армянами был разыгран спектакль по предварительно написанному сценарию.

Оставим в стороне тот факт, что Серж Саргсян - военный преступник, участвовавший в геноциде в Ходжалы и совершивший немало других преступлений против человечности в годы Карабахской войны. Это страшный компромат, но в Армении за такие преступления не наказывают, а награждают орденами.

Конечно же, Серж привлекается к следствию совсем не по этой причине. Специальная следственная служба Армении обвинила его в присвоении финансовых средств в особо крупных размерах. По информации армянских СМИ, согласно материалам дела, в период с 25 января по 7 февраля 2013 года Саргсян, являясь президентом Армении, организовал хищение группой официальных лиц 489 млн. 160 тыс. 310 драмов. В частности, в рамках государственной программы по оказанию содействия фермерам должно было быть поставлено более 17 тыс. литров дизтоплива. Для этого по указанию Саргсяна была выбрана компания-поставщик "Флеш", которая предложила более высокую цену на дизтопливо, чем другая компания-поставщик "Максур". В результате из госбюджета было похищено 489 млн. 160 тыс. 310 драмов.

В качестве меры пресечения Саргсяну избрана подписка о невыезде.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал предъявление обвинения экс-президенту РА Сержу Саргсяну. По его словам, следствие во всем разберется и выяснит все обстоятельства: "Следствие выяснит. Ничего больше, чем обнародовано, сказать не могу".

Республиканская партия Армении уже подняла шум, обвиняя власти в политическом преследовании своего лидера.

Отметим, что предъявленное Саргсяну обвинение вызывает недоумение. Не потому, что спекулировать дизельным топливом хорошо, а потому что за этим типом числится немало других темных дел. Например, есть версия о причастности тогдашнего министра нацбезопасности к расстрелу армянского парламента в 1999 году, к тем же событиям 1 марта 2008 года. Серж Саргсян создавал условия для разграбления бюджета и обогащения своих родственников.

Кстати, братья Саргсяна по очереди были привлечены к следствию, а после дачи ими крупных взяток в размере миллионов уже не драмов, а долларов, от них отстали. Между тем, в команде Пашиняна уверены, что самым богатым из братьев является Серж Саргсян. Но вопрос в том, что на его имя ничего нет, у него даже нет имущества в Армении. Правда, есть особняк под Римом за 20 миллионов, подаренный зятем. Но тут уже вопросы к экс-послу в Ватикане Микаэлу Минасяну, а не его "царственному" тестю.

Одним словом, о том, что Серж Саргсян - вор и негодяй, знают все, но этот выходец из Карабаха оказался хитрее многих других воров, и бедняге Пашиняну потребовалось почти два года на то, чтобы найти зацепку против него.

Хотя, возможно, Никол просто держал своего предшественника, отдавшего ему власть, на закуску. На тот момент, когда его собственная популярность упадет до минимума и потребуется что-то или кто-то, чем он сможет хоть на время заткнуть рты недовольной общественности. А этот момент как раз сейчас настал.

Зульфугар Ибрагимов