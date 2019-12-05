Когда здравомыслящие люди предупреждали русских патриотов о том, что покровительствуя армянским националистам они делают зло, прежде всего, самой России, им никто не верил. Даже когда у них перед глазами были примеры армянской "благодарности" по отношению к Грузии и грузинскому народу. Когда те самые армянские националисты, чьих предков веками защищали и укрывали на своей земле грузины, в 1992-1993 гг. чинили жуткие зверства над мирным грузинским населением Абхазии.

Мол, это "плохие" грузины они "сами виноваты". Нам же, русским, армяне не могут не быть благодарны. Ведь мы их спасли, защищаем, кормим...

Защищать и кормить Армению Россия по инерции продолжает. Но вот первые проявления так сказать "армянской благодарности" уже имеются... Причем очень красноречивые и символичные, пишут Политвести.

Вообще, если бы как-то называть нынешнее армянское государство по имени какого-то исторического деятеля, то его вполне можно назвать "Грибоедией". По аналогии с Колумбией, Боливией и т.д. Ведь так много сделал русский дипломат писатель и политик Александр Грибоедов для того, чтобы нынешний "Хайастан" вообще в итоге появился на географической карте.

Ведь именно Грибоедов организовал массовое переселение армян на те азербайджанские земли присоединенных к Российской Империи Иреванского и Карабахского ханств, где они до того были ничтожным меньшинством или вообще не жили.

Грибоедов за свое доверие армянам и желание им помочь в итоге и поплатился жизнью. Заступившись за предавших свою страну, Каджарскую державу, высокопоставленных армянских евнухов.

За всю историю хайского этноса человека, как Александр Грибоедов, который бы столько бы сделал для армян и в буквальном смысле отдал бы за них жизнь, не было и скорее всего уже и не будет.

И вот армянские националисты и власти Армении красноречиво показали, как они "благодарны" Грибоедову, а заодно и России. Поводом для этого стало сперва закрашивание, а затем и демонтаж мемориальной доски, посвященной нацистскому преступнику Гарегину Нжде в российском городе Армавире.

2 декабря 2019 г. сын политического деятеля Шанта Арутюняна Шаген Арутюнян, который недавно был освобожден от должности помощника депутата от фракции "Мой шаг" Ерджаника Акопяна, совершил акт вандализма над памятником выдающегося российского дипломата, поэта и драматурга Александра Грибоедова в Ереване.

"Закрасил красной краской памятник посла Российской империи, писателя Грибоедова - в ответ на то, что в России была закрашена памятная доска Нжде", - подписал фотографию на своей странице в Facebook Шаген.

Вряд ли поступок Шагена Арутюняна был только его личным решением. Надругательство над памятником Грибоедову произошло явно по сценарию нынешних властей Армении. Они как бы и "не при чем", но акт вандализма, по сути, совершен человеком, имеющим отношение к нынешней власти.

Судя по всему, такой символический "плевок" в сторону России будет иметь продолжение. Режим Пашиняна не только не будет наказывать вандала, но возможно примет решение о демонтаже памятника Грибоедову или его перенесении куда-нибудь на задворки. Ну и естественно, ни о каком прекращении восхваления нацистского палача Гарегина Нжде в Армении не будет идти речи. Наоборот, в дополнение к уже существующим памятникам появятся новые. Чтобы так сказать показать русским, кто для армян является "героем".

Все это нужно было ожидать. В 2018 г. в Армении произошел антироссийский майдан, и к власти пришел явно прозападный и антироссийский режим. В итоге сейчас Армения хоть и продолжает находиться на обеспечении России, но при любом удобном случае стремится делать гадости и подлости. Такие, к примеру, как арест секретаря защищающей Армению организации ОДКБ, который на время парализовал ее работу.

Осквернение памятника Александру Грибоедову, которому Армения как государство, по сути, обязана своим существованием - следующий этап армянской "благодарности". Ну а логическим завершающим этапом этой "благодарности", скорее всего, будут удар со стороны Армении и армянской диаспоры в спину России. Чем в принципе и занимался соратник Гитлера и "герой" нынешней Армении нацист Гарегин Нжде.