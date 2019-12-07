На прошлой неделе стало известно, что в Армавире произошло долгожданное событие: после семи лет нарушения российского законодательства там была демонтирована памятная табличка пособника нацистов Гарегина Нжде. Произошло это после того, как депутат армавирской гордумы Алексей Виноградов, отвечая на запрос общества, закрасил эту табличку черной краской. По следам этого события Вестник Кавказа побеседовал с первым заместителем председателя Совета Федерации Владимиром Джабаровым о том, как ведется сегодня борьба против фальсификации истории Второй мировой войны, передает Day.Az.

- Владимир Михайлович, в какой ситуации мы входим в юбилейный год в плане сохранения исторической памяти о Великой Победе? Каким тенденциям нам приходится противостоять?

- Главная тенденция - это попытки фальсифицировать историю. Очень многим странам хочется сделать виновными в развязывании Второй мировой войны Советский Союз. Многие думают, что мы забыли о том, как все начиналось, как многие страны Европы, по сути, сдались на милость Германии, а многие из них были замешаны в уничтожении евреев на своей территории, то есть участвовали в холокосте. Сейчас пытаются представить историю так, что ответственность якобы лежит не только на Германии, но и на СССР.

Мы категорически против таких попыток, и мы никогда не согласимся с этим, не позволим переписать историю. Для того, чтобы не допустить этого, есть и архивные документы, и кинохроники, и воспоминания людей, и многие другие документальные материалы. Переписать историю не удастся.

- Какое влияние на ситуацию оказывает политика переоценки нацистов и их пособников, которая проводится и на Западе, и на постсоветском пространстве?

- Мы резко относимся к любому высказыванию тех людей, которые пытаются оправдать фашистских прихвостней. Вы знаете, что недавно с большим сожалением мы наблюдали попытку реабилитации предателя Власова в Чехии. В этой связи мы чувствуем поддержку многих стран, прежде всего, наших союзников по Содружеству независимых государств, которые, будучи в составе Советского Союза, боролись с фашизмом реально. Мы приветствуем позицию Израиля, который свято чтит память Красной армии, победительницы и заявляет о недопустимости пересмотра итогов войны. Мы рассчитываем, что мы не одиноки в этой борьбе.

Сейчас идет прощупывание ситуации, можно ли поменять какие-либо оценки. Нельзя! Есть вещи, которые не меняются в истории, и к ним относится все, что связано с ужасами Великой Отечественной войны и в целом Второй мировой войны.

- Как в этой связи следует оценивать установку памятников нацистам и их пособникам на постсоветском пространстве, как Гарегину Нжде в Армении?

- Что касается Гарегина Нжде, я свою позицию давно высказал: он носил форму генерала СС, был одним из создателей Армянского легиона СС, для меня его роль в истории сомнений не вызывает.

Я приведу такой пример: есть генерал Деникин, к которому фашисты пришли с предложением возглавить движение против большевиков, но он сказал: "Я не люблю большевиков, но Родину я люблю еще больше" и отказался от сотрудничества. А генерал Краснов, к сожалению, сотрудничал с фашистами. Поэтому в исторической памяти Краснов остался предателем, Иудой, а Деникин - российским генералом и патриотом.