Президент Чечни Рамзан Кадыров на своей странице в Instagram поздравил бывшего директора СНБ Армении Артура Ванецяна с днем рождения, сообщают армянские СМИ.

"Дорогие друзья! Сегодня юбилей у нашего БРАТА Артура Ванецяна. Несмотря на свою молодость, Артур Ванецян получил прекрасное образование и воинское звание "генерал". Он последовательно занимал ответственные должности в Службе национальной безопасности Армении, которую возглавлял с 2018 года. Убежден, что Артур Ванецян является большим другом российского народа и сторонником укрепления отношений между Россией и Арменией. Искренно поздравляю Артура Ванецяна с днем рождения, желаю крепкого здоровья и успехов!", - написал Кадыров, опубликовав совместное фото с Ванецяном.

Отметим, что Государственная контрольная служба Армении проводит проверки в Службе национальной безопасности страны с целью выявления нарушений и возбуждения уголовного дела в отношении бывшего главы СНБ.

16 сентября Артур Ванецян был отправлен в отставку, после чего выступил с заявлением, указав на стихийность решений и огульность действий властей Армении.

В этом свете поздравление Кадырова "большому другу российского народа" Ванецяну может рассматриваться как очередное предупреждение правительству Никола Пашиняна. Напомним, что ранее находящегося под арестом экс-президента Роберта Кочаряна неоднократно поздравлял с днем рождения и праздниками президент России Владимир Путин.

Зульфугар Ибрагимов