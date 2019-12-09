Недавний визит в Баку министра иностранных дел России Сергея Лаврова запомнился рядом примечательных и о многом говорящих заявлений.

Так, будто в ответ на очередной призыв премьер-министра Армении Никола Пашиняна к странам ОДКБ не вооружать Азербайджан, Лавров заявил в Баку следующее: "Я могу только подчеркнуть, что военно-техническое сотрудничество - одна из важных сфер стратегического партнерства между Москвой и Баку. Развиваем военно-техническое сотрудничество в полном соответствии международному законодательству. С полным балансом в регионе и важностью сохранения стабильности".

Но если слова Лаврова в Армении постарались (от безвыходности) воспринять как просто дипломатический жест, последовавший за этим комментарий главы МИД Азербайджана Эльмара Мамедъярова "Коммерсанту" вызвал в соседней стране сильное беспокойство. Ведь азербайджанский министр заявил, что Азербайджан и Россия готовятся подписать новый оружейный контракт.

"Есть определенные интересные задумки. Как только эта сделка свершится, мы дадим информацию СМИ", - сказал он.

О новых сделках между Россией и Азербайджаном в сфере военно-технического сотрудничества не сообщалось давно, отмечает "Ъ". В 2003 году страны подписали соглашение на $5 млрд., в рамках которого Москва поставляла Баку танки, бронетранспортеры, средства ПВО и радиоэлектронной борьбы, самоходные артиллерийские установки, ракетные системы залпового огня и другие виды вооружений.

Слова министра иностранных дел Азербайджана взывали ажиотаж не только в Армении. Тем более, что ранее официальный Баку уже заявлял о заинтересованности в новых контрактах на поставку российского вооружения.

Российские СМИ поспешили за комментариями к азербайджанскому МИДу.

"У Азербайджана налажено тесное военно-политическое и военно-техническое сотрудничество со странами ОДКБ. Особенно хочу отметить сотрудничество между Азербайджаном и Россией, в том числе в военно-технической сфере", - заявила РИА Новости официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

По ее словам, Президент Азербайджана Ильхам Алиев 30 октября на встрече с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и 26 ноября - с главой Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым обсудил вопросы сотрудничества в военной сфере между нашими странами в 2020 году. "Если понадобится, то Азербайджан может приобрести новое вооружение у России", - подчеркнула Абдуллаева.

В Армении возможность заключения Россией и Азербайджаном нового контракта по вооружениям воспринято как очень неприятный сюрприз. Там ожидали иной реакции на призыв Пашиняна. Ожидалось, что после открытого и настойчивого обращения армянского премьера на саммите ОДКБ в Бишкеке, хотя бы какое-то время ситуация будет находиться в подвешенном состоянии. Однако в Баку Лавров в ответ на просьбу журналистов прокомментировать призыв Пашиняна дал понять, что Россия оружие Азербайджану продавала, продает и будет продавать.

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Военный эксперт, бывший командир корпуса, кавалер ордена "Азербайджанское знамя", полковник запаса Шаир Рамалданов:

"Приезд Сергея Лаврова и те вопросы, которые обсуждались в Баку, те реалии, которые есть между нашими странами, говорят о том, что двусторонние отношения развиваются. Обусловлено это взаимными интересами, дружескими и очень теплыми отношениями между первыми лицами наших государств. Кроме того, позитивную струю вносят и взаимоотношения между Россией и Турцией. Контакты между Москвой и Анкарой дают дополнительное поле для развития связей. На этом фоне вопрос военно-технического сотрудничества приобретает особое значение.

Азербайджан сотрудничает с Россией не только в закупках вооружений. Азербайджанские военные кадры обучаются в военных училищах и вузах России по необходимым армии специальностям.

80 процентов вооружения, находящегося в арсенале азербайджанской армии, - это оружие и техника российского производства. Это очень удобно для Азербайджана. Думаю, связи будут продолжаться в таком же русле. Многие аналоги того российского вооружения, которое закупает Азербайджан, на мировом рынке стоят гораздо дороже. Поэтому российское вооружение всегда интересовало азербайджанскую сторону, и, думаю, этот интерес не иссякнет.

Что касается обращений Пашиняна к союзникам по ОДКБ, то это бессмысленное занятие. Армения - самое слабое звено среди членов ОДКБ, те вопросы, которые ставит Никол Пашинян, не воспринимаются всерьез. Дело в том, что членство в Организации Договора о коллективной безопасности не обязует не продавать вооружение третьим странам. Претензии Еревана превращаются в ничто, особенно, на фоне последних событий в Армении, раскола в армянском обществе, роста влияния Запада на политику Пашиняна. Думаю, он сегодня не та фигура, которая может ставить вопрос ребром перед Москвой. Точнее, поставить вопрос он может, но никто его не услышит. Думаю, Пашинян и сам не верит в то, что его обращения могут воспрепятствовать закупке вооружений Азербайджаном.

Продажа оружия на сегодня - одна из самых прибыльных отраслей в мире. Поэтому, думаю, и Россия, и другие члены ОДКБ будут рады продавать Азербайджану интересующие его виды вооружений. Они будут руководствоваться рыночными принципами, а не теми, что выдвигает Пашинян.

Азербайджан интересен партнерам как надежный, стабильный и платежеспособный покупатель. За ним в этом плане охотятся и другие страны. Мы это видим, когда наши представители выезжают на оборонные выставки, проходящие в различных странах. Азербайджан - страна, способная оплатить ту продукцию, которую выбирает, и своевременно выполнить все взятые на себя обязательства. Такой покупатель интересен всем.

Зульфугар Ибрагимов